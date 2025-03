Revolut eSIM: Was ist das und wie erhaltet ihr sie?

Die Revolut eSIM versorgt euch im Ausland mit mobilem Datenvolumen. Wie sie funktioniert und wie ihr sie bekommt, lest ihr in diesem Artikel.



Was ist die Revolut eSIM?

Mit der Revolut eSIM bekommt ihr einen Mobilfunktarif, den ihr über eure bestehende SIM-Karte nutzen könnt. Ihr erhaltet mit der eSIM sofort Daten, die in mehr als 100 Ländern verfügbar sind. Für Mobilfunknetze im Ausland könnt ihr Datenvolumen flexibel buchen.

Der Anbieter ist Revolut, eine Neobank, bei der ihr Girokonten eröffnen, Kreditkarten erhalten und Kredite beantragen könnt. Sie hat ihren Sitz in Großbritannien und bietet ihre Dienste inzwischen auch in Deutschland an.

Im folgenden Video erfahrt ihr, was eine eSIM ist und was sie von einer SIM-Karte unterscheidet:

Wie erhält man die Revolut eSIM?

Möchtet ihr die Revolut eSIM nutzen, benötigt ihr ein eSIM-fähiges Smartphone und die Revolut-App in der Version 10.14 oder neuer. Ihr müsst die vorhandene physische SIM nicht aus eurem Smartphone entfernen und auch die Telefonnummer nicht ändern.

Die eSIM ist eine eingebettete SIM, die bereits von vielen Smartphones unterstützt wird. Ohne eure physische SIM-Karte zu verwenden, könnt ihr mit der Revolut eSIM einen mobilen Datenplan von einem Netzanbieter aktivieren. Um die Revolut eSIM zu erhalten, geht ihr folgendermaßen vor:

Geht in der Revolut-App zu eSIM und tippt auf „eSIM instalieren“. Aktiviert die eSIM in euren Geräteeinstellungen, indem ihr den Anweisungen folgt. Kauft den Datenplan, den ihr benötigt.

Was bietet die Revolut eSIM?

Mit der Revolut eSIM habt ihr Zugang zu eurer Revolut-App, ohne euer Datenvolumen verwenden zu müssen. In der App findet ihr eine Übersicht mit mehr als 100 Ländern, in denen ihr die eSIM nutzen könnt und für die ihr einen Datenplan kaufen könnt.

Mit der eSIM bietet Revolut Datenpakete für unterschiedliche Datenvolumina und Laufzeiten an: Für eine Woche könnt ihr das kleinste Datenpaket mit einem Datenvolumen von 1 GB nutzen. Pakete mit 3, 5, 10 und 20 GB haben jeweils eine Laufzeit von 30 Tagen. Die Preise hängen vom gebuchten Paket und vom jeweiligen Land ab.



