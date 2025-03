Bargeldversorgung „ziemlich schwierig“: So schlecht ist die Abdeckung wirklich

Der Zugang zu Bargeld ist schwieriger geworden. Viele Menschen in Deutschland haben ein Problem mit weniger Geldautomaten und Bankfilialen, wie eine Umfrage zeigt. Auch die Bundesbank spricht inzwischen von einem Abwärtstrend.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bargeldversorgung hat sich verschlechtert

Die Bargeldversorgung in Deutschland ist einer Umfrage der Bundesbank zufolge schlechter geworden. Während 2021 nur 6 Prozent der Bevölkerung das Abheben von Bargeld als „ziemlich schwierig“ oder „sehr schwierig“ empfanden, waren es 2023 bereits 15 Prozent. Dabei gibt es laut Bundesbank nach wie vor ein relativ dichtes Netz an Abhebemöglichkeiten, sei es über Geldautomaten oder direkt an der Kasse im Supermarkt.

Anzeige

Dennoch sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache: Die Zahl der Bankfilialen sank innerhalb von zwei Jahrzehnten von rund 53.000 auf nur noch 21.000. Auch die Zahl der Geldautomaten ist rückläufig, von rund 59.000 im Jahr 2018 auf derzeit rund 51.000.

Gründe dafür seien der steigende Kostendruck im Bankensektor und die Zunahme des Online-Bankings, aber auch „das Phänomen der Geldautomatensprengungen“. Vor allem in ländlichen Regionen habe sich der Zugang zu Bargeld verschlechtert, fasst die Bundesbank zusammen. Ein gewisser Abwärtstrend sei deutlich erkennbar.

Anzeige

Der durchschnittliche Deutsche wohnt mittlerweile 1,4 Kilometer vom nächsten Geldautomaten entfernt. 95,3 Prozent der Bevölkerung haben eine Bargeldversorgung im Umkreis von 5 Kilometern. In rund 6.000 der insgesamt 10.800 Gemeinden gibt es jedoch nur noch einen Geldautomaten oder einen Bankschalter – oder schlicht gar keine Möglichkeit mehr, Bargeld direkt bei einer Bank abzuheben.

Einzelhandel als Ersatz? Bundesbank bleibt skeptisch

Der Einzelhandel bietet an vielen Kassen die Möglichkeit, Bargeld abzuheben – doch die Bundesbank sieht darin keinen vollwertigen Ersatz für Bankfilialen. Das Angebot sei zwar „sinnvoll“, könne aber nicht alle Funktionen der Bargeldversorgung übernehmen. Nur die Banken brächten neues Bargeld in Umlauf, auch die Verfügbarkeit bestimmter Stückelungen sowie die Höhe der Auszahlungsbeträge seien im Handel eingeschränkt.

Anzeige

Mit diesen Tipps spart ihr Geld im Supermarkt:

Günstiger einkaufen im Supermarkt – mit diesen 5 Spar-Tipps Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.