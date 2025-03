Keine Kartenzahlung: Kunde lässt Einkauf einfach stehen – „bin ich das Arschloch?“

Kann ich dann an der Kasse meinen Einkauf einfach stehen lassen, wenn die Kartenzahlung ausfällt? Ein Reddit-Nutzer hat das getan und fragt sich nun, ob das gerechtfertigt war. Das Urteil der Community ist glasklar.

Kartenzahlung geht nicht, Einkauf bleibt stehen

Kartenzahlung wird bei den Deutschen immer beliebter – gerade beim Einkauf im Supermarkt. Blöd nur, wenn das System ausfällt, plötzlich nur noch Barzahlung möglich ist und das den Kunden nicht deutlich kommuniziert wird.

So ist es Reddit-Nutzer schtzn_grmm vor Kurzem ergangen. Als er am Ende seines Einkaufs an der Kasse einer großen Supermarktkette mit Karte zahlen wollte, hieß es, dass das heute nicht möglich sei. Er fragt, ob man die Kunden auf diese Einschränkung nicht direkt am Eingang oder zumindest vor den Kassen (beispielsweise per Schild) aufmerksam machen könne.

Die glasklare Antwort der Kassiererin: nein. Kunden müssten vorab selbst in Erfahrung bringen, ob Kartenzahlung aktuell möglich sei – und zum Beispiel direkt bei der Kasse nachfragen. Da schtzn_grmm kein Bargeld bei sich hatte, konnte er seinen Einkauf nicht bezahlen.

Die Kassierin forderte ihn daraufhin auf, die Ware wieder zurück in die Regale zu stellen. Der Reddit-Nutzer weigerte sich jedoch, ließ seinen Einkauf an der Kasse stehen und verließ den Laden – ein weiterer Kunde hinter ihm tat dasselbe.

Reddit-Community hält zum Kartenzahler

Der Reddit-Nutzer postete seine Geschichte im Subreddit „BinIchDasArschloch“, in dem moralisch uneindeutige Alltagssituationen debattiert werden. Er wollte von der Community wissen, ob er ihrer Einschätzung nach angemessen reagiert hat oder auf die Forderung der Kassierin hätte eingehen sollen.

Die Reaktionen fallen klar aus: Der überwältigende Teil der Nutzer stärkt schtzn_grmm den Rücken. Er habe sich nichts zuschulden kommen lassen. Der Laden sei in der Pflicht, seine Kunden direkt am Eingang deutlich auf den Ausfall hinzuweisen. Ein paar Nutzer legen ihm zudem nahe, sich bei der Kassiererin zu revanchieren, indem er ihrer Forderung ab sofort jedes Mal nachkommt. Wenn er sie im Laden sieht, soll er stets bei ihr nachfragen, ob jetzt Kartenzahlung möglich sei – am besten auch mehrmals während eines einzigen Einkaufs, um auf Nummer sicher zu gehen.

