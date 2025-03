Millionen Nutzer in Gefahr: FBI warnt vor neuem Online-Betrug

Online-Dienste, die Dateien für euch umwandeln können, sind praktisch und deswegen beliebt – doch nun schlägt das FBI Alarm. Wenn ihr Websites dieser Art nutzt, müsst ihr euch wegen einer neuen Betrugsmasche unbedingt in Acht nehmen.

FBI warnt vor Betrug bei praktischen Online-Services

Wer auf die Schnelle eine Datei mit anderen kombinieren oder in einen anderen Typ konvertieren möchte – zum Beispiel Word-Dokumenten in PDF – greift gerne online zu entsprechenden Tools, die kostenlos auf Websites angeboten werden. Diese lassen euch Dokumente hochladen und in dem gewünschten Dateityp herunterladen.

Was auf den ersten Blick praktisch erscheint, kann allerdings ziemlich riskant sein. Das FBI warnt jetzt nämlich vor Betrugsversuchen, die potenziell Millionen von Nutzern betreffen könnten.

Laut einem Post auf der offiziellen FBI-Website häufen sich seit Kurzem Fälle, in denen die Konvertierungs-Tools über den Download Schadsoftware auf den Rechnern der Nutzer einschleusen. Auch Fälle, in denen die Websites Nutzern eine schadhafte Software zum Download oder eine Browser-Erweiterung andrehen wollen, sind bekannt.

Sobald die Malware beim Download auf euren PC gelangt, arbeitet sie im Hintergrund und kann Zugriff auf private Informationen erlangen – unter anderem eure Passwörter, Logins und Bankdetails. (Quelle: FBI)

Neue Betrugsmasche: Bei diesen Online-Tools ist Vorsicht geboten

Die Sicherheits-Website Malwarebytes hat den Post des FBIs aufgegriffen und die folgende Liste mit Online-Tools veröffentlicht, die auf diese Weise Schadsoftware verbreitet haben.

Imageconvertors.com

convertitoremp3.it

convertisseurs-pdf.com

convertscloud.com

convertix-api.xyz

convertallfiles.com

freejpgtopdfconverter.com

primeconvertapp.com

9convert.com

Convertpro.org

(Quelle: Malwarebytes)

Viele dieser überführten Websites sind mittlerweile offline, doch an ihrer Stelle sind wahrscheinlich bereits neue Nachahmer an den Start gegangen.

Wenn ihr solche Konvertierungsdienste weiterhin nutzen wollt, solltet ihr also in jedem Fall Vorsicht walten lassen und auf keinen Fall separate Software-Downloads oder Browser-Erweiterungen zulassen. Auch wenn euer Antivirus-Programm beim Download der konvertierten Datei Alarm schlägt, solltet ihr dies unbedingt Ernst nehmen, denn im Zweifel stehen viele eurer sehr sensiblen Daten auf dem Spiel.

