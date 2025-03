Anruf von Telekom oder DHL? Fallt nicht auf diese fiese Masche herein

Betrüger geben sich aktuell als Mitarbeiter der Telekom oder DHL aus, um an sensible Daten zu gelangen. Per Anruf werden Kunden aufgefordert, einen per SMS erhaltenen Code weiterzugeben. Die Telekom warnt jetzt eindringlich davor, solche Codes preiszugeben.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Telekom und DHL: Anrufbetrug mit SMS-Codes

Die Deutsche Telekom warnt auf ihrem WhatsApp-Kanal vor einer neuen Betrugswelle. Kriminelle geben sich dabei als Mitarbeiter der Telekom oder DHL aus und versuchen unter verschiedenen Vorwänden, ihre Opfer zur Herausgabe eines SMS-Codes zu bewegen. Diese Codes werden in der Regel zur Verifizierung von Konten oder Transaktionen verwendet. Wer den Code weitergibt, riskiert, dass die Betrüger Zugriff auf Konten erhalten.

Anzeige

Die Telekom stellt klar: Wer sich nicht selbst aktiv an den Kundenservice gewandt hat, sollte einen erhaltenen Code auf keinen Fall weitergeben. Auch DHL-Kunden sollten wachsam sein, denn die Masche richtet sich gezielt an Paketempfänger. Oft geben die Anrufer vor, es handele sich um eine Versandbestätigung oder eine angebliche Sicherheitsüberprüfung. (Quelle: teltarif.de)

Betrug mit SMS-Codes: So schützt ihr euch

Um nicht Opfer dieser Betrugsmasche zu werden, rät die Telekom, bei unerwarteten Anrufen stets misstrauisch zu sein. Unternehmen fordern niemals telefonisch zur Herausgabe von SMS-Codes auf. Im Zweifelsfall sollten Kunden das Gespräch sofort beenden und sich direkt über die offiziellen Kontaktwege bei der Telekom oder DHL informieren.

Anzeige

Wer bereits auf die Betrugsmasche hereingefallen ist und einen SMS-Code weitergegeben hat, sollte sofort handeln. Zunächst ist es ratsam, den Kundenservice des betroffenen Unternehmens zu kontaktieren, um den Vorfall zu melden und mögliche unberechtigte Zugriffe zu verhindern.

Anzeige

Sind sensible Daten betroffen, kann auch eine Anzeige bei der Polizei oder der Verbraucherzentrale sinnvoll sein. Auch die Bundesnetzagentur nimmt Hinweise auf Telefonbetrug entgegen.

Diese Betrugsmaschen am Telefon solltet ihr kennen:

Telefonbetrug: Diese Maschen sollte man kennen Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.