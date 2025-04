Lästige Anrufe von 022884234033 – das könnt ihr tun

Die meisten Beschwerden über die Nummer 022884234033 betreffen penetrantes Dauerklingeln und Anrufe zu störenden Zeiten. Trotzdem die Nummer auf Bonn verweist, sitzt das Unternehmen dahinter in den Niederlanden. Worum gehts?

Wenn die Nummer 022884234033 anruft, meldet sie sich als Meinungsforschungsinstitut. Der Firmenname ist schwer zu verstehen und bei einem Rückruf bekommt ihr eine englische Bandansage zu hören.

Wem gehört die Nummer 022884234033 wirklich?

Laut der erwähnten Bandansage wurde der Anruf im Auftrag des Unternehmens GDCC (Global Data Collection Company BV) durchgeführt, das seinen Hauptsitz in Rotterdam hat.

Es ist nicht möglich, unter der deutschen Telefonnummer jemanden zu erreichen.

Die Firma führt in der gesamten EU im Kundenauftrag Umfragen durch. Inwiefern sie sich dabei an die Regelungen des deutschen Berufsverbandes hält, ist nicht festzustellen. Darum gibt es zum Beispiel Beschwerden über Anrufzeiten und -Häufigkeit.

Noch ein kurzer Hinweis zu der Häufigkeit und den Zeiten solcher Anrufe: Markt- und Meinungsforschung ist in Deutschland legal. Der deutsche Branchenverband hat sich dabei zur Einhaltung bestimmter Zeitfenster verpflichtet, aber die sehen eben werktags auch Anrufe bis 21:00 Uhr vor und schließen Anrufe an Sonntagen nicht aus. Das hat durchaus seinen Sinn – in der Statistik. Was ist etwa eine Umfrage wert, die nur Personen erfasst, die den ganzen Tag zu Hause oder nur zwischen 8:00 und 10:00 Uhr erreichbar sind?

Was tun, wenn ihr von GDCC angerufen werdet?

Grundsätzlich seid ihr zu keiner Zeit verpflichtet, solche Anrufe anzunehmen oder Fragen zu beantworten. Laut der eigenen Datenschutz-Regelungen verpflichtet sich GDCC, auf eure Widersprüche umgehend zu reagieren.

Ihr könnt entweder den Anrufern mitteilen, dass ihr nicht teilnehmen und für zukünftige Umfragen gesperrt werden wollt,

oder ihr schreibt eine entsprechende E-Mail an die Adresse compliance@gdcc.com und erklärt euren Widerspruch schriftlich. In diesem Fall solltet ihr auch eure Telefonnummer(n) angeben, die nicht mehr angerufen werden sollen.

Darüber hinaus habt ihr laut der DSGVO das Recht auf die Auskunft über eure Daten und auf die Löschung dieser Angaben. Auch in diesem Fall schreibt ihr an compliance@gdcc.com. Ihr müsst dem Unternehmen dazu natürlich Daten nennen, mit denen es euch identifizieren kann. Die werden im weiteren Verlauf ebenso wieder gelöscht.

