Anruf von 091188185849 – seriös oder Datendiebstahl?

Die Telefonnummer 091188185849 ruft in ganz Deutschland zu den unterschiedlichsten Zeiten an. Auf einen Anrufbeantworter wird nie aufgesprochen und die Art der Fragen erscheinen vielen als versuchter Datendiebstahl. Wir sagen euch, was hinter der Nummer steckt und wie ihr diese Anrufe loswerdet.

Diese Telefonnummer gehört zu einem Nummernkreis, über den wir etwa mit den Nummern 091188185889 und 091188185678 bereits berichtet haben. Er gehört zu einem bekannten Nürnberger Marktforschungsunternehmen, das früher hauptsächlich wegen seinem Umfragen zum Fernsehprogramm bekannt war.

Wem gehört die Nummer 091188185849?

Nach den bisher verwendeten Nummern wird diese Rufnummerngasse vom seriösen Markt- und Meinungsforschungsunternehmen GfK verwendet.

Dessen Anrufer melden sich für gewöhnlich mit ihrem Namen, dem Firmennamen sowie dem Grund ihres Anrufs.

Niemand ist verpflichtet, diese Umfragen mitzumachen. Ihr könnt die Teilnahme von Anfang an verweigern oder auch mittendrin aufhören. Daraufhin werden sich die Anrufer höflich verabschieden und das wars.

Dass euch solche Anrufe erreichen, obwohl niemand eure Nummer kennt, ist einfach zu erklären: In so einem Fall wurden die angerufenen Telefonnummern von einem Zufallsprogramm erzeugt. Aus demselben Grund kommt es zu kurzen Ping-Anrufen, bei denen ein Computer erst einmal testet, ob eine Nummer überhaupt existiert.

Häufig gibt es Beschwerden darüber, dass euch diese Nummer über den ganzen Tag verteilt immer wieder anruft. Das hat statistische Gründe: Umfragen sind nicht repräsentativ, wenn nur Personen berücksichtigt werden, die zum Beispiel zwischen 8:00 und 10:00 zu Hause erreichbar sind.

Wie stoppt ihr diese Anrufe effektiv?

Vor einiger Zeit wurde die Firma GfK von einem größeren Unternehmen übernommen. Auf den neuen Web-Seiten ist es inzwischen schwierig, klare Informationen zu finden. Aus diesem Grund raten wir euch zu einer etwas radikaleren Lösung, als den Anrufen nur zu widersprechen: Blockiert die ganze Rufnummerngasse 09118818*.

