Smartphone-Legende versucht es noch einmal: Reicht es dieses Mal gegen Samsung und Xiaomi?

HTC ist mit dafür verantwortlich, dass Android-Handys sich damals durchgesetzt haben. Irgendwann wurde das taiwanische Unternehmen jedoch vom Markt überholt und spielt heute keine Rolle mehr. Trotzdem versucht es der legendäre Hersteller hin und wieder mit neuen Smartphones. Am 12. Juni 2024 soll es wieder soweit sein. Erste technische Daten sind auch schon durchgesickert.

HTC stellt bald neue Mittelklasse-Handys vor

Wenn ihr euch schon etwas länger mit Smartphones beschäftigt, werdet ihr euch sicher noch an HTC erinnern. Früher war der Hersteller richtig im Hype, als die ganze Geschichte mit den Android-Smartphones losging. Heute existiert HTC gefühlt nur noch als Gedanke an die gute alte Zeit. Doch das Unternehmen baut immer noch Handys. Bald sollen sogar neue Modelle erscheinen. HTC rührt aktuell die Werbetrommel für ein Event am 12. Juni 2024. Dann sollen neue U24-Smartphones enthüllt werden:

Die Vorgänger waren in der Mittelklasse angesiedelt. Entsprechend wird erwartet, dass das HTC U24 und U24 Pro auch in diesem hart umkämpften Markt einsteigen. Kürzlich ist tatsächlich auch eine Version im Benchmark aufgetaucht. Dort war ein Snapdragon 7 Gen 3 verbaut, der von 12 GB RAM unterstützt wird. Als Betriebssystem kam Android 14 zum Einsatz. Zudem soll ein FHD+-Display genutzt worden sein (Quelle: Fonearena). Mehr ist noch nicht bekannt.

Im Video könnt ihr euch das letzte HTC-Smartphone anschauen:

HTC U23 Pro vorgestellt

Hat HTC damit noch eine Chance?

Der Markt der Mittelklasse-Handys ist so hart umkämpft wie noch nie. Samsung und Xiaomi dominieren mit verschiedensten Smartphones. Zuletzt haben beide Unternehmen neue Modelle auf den Markt gebracht, die mittlerweile schon massiv im Preis gesunken sind. Das neue Galaxy A55 bekommt ihr bereits viel günstiger.

Wenn HTC auch nur ansatzweise mithalten möchte, muss das Unternehmen etwas Besonderes bieten. Das war zumindest bei den Vorgängern nicht der Fall. Wir werden euch informieren, was am 12. Juni 2024 vorgestellt wurde.

