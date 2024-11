Huawei zieht den Stecker: Android-Smartphones sind 2025 Geschichte

Huawei hat in China ein regelrechtes Produktfeuerwerk gezündet. Es gab neue Handys in verschiedenen Ausführungen, ein neues Falt-Smartphone, ein großes Tablet und weitere Gadgets zu sehen. Das alles war schon sehr spannend, doch der Abschied von Android war am Ende die größte Ankündigung des chinesischen Herstellers.

Huawei nimmt Abschied von Android

Vor etwa einem Jahr ist Huawei mit der Mate-60-Serie der Befreiungsschlag gelungen. Plötzlich hatte das chinesische Unternehmen wieder Kirin-Chips und ein 5G-Modem zur Verfügung. Seitdem geht es steil bergauf. Mit dem Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ und Mate 70 RS Ultimate Design legt der Hersteller nach.

Huawei bietet das Mate 70 Pro+ in verschiedenen Farben an. (© Huawei)

Die neuen Mate-70-Smartphones sind natürlich viel besser ausgestattet, kommen mit neuen Kameras, haben ein Satellitenmodem an Bord und eine 3D-Gesichtserkennung. Den genauen Chip, der verbaut wird, nennt Huawei wie im vergangenen Jahr nicht. Man möchte ja keine schlafenden Hunde wecken.

Besonders interessant wird der Blick auf das Betriebssystem. Ausgeliefert werden die Mate-70-Modelle noch mit HarmonyOS 4.3 auf Basis von Android. 2025 folgt dann das Update auf HarmonyOS Next ohne Android. Ab diesem Zeitpunkt wird es von Huawei keine Android-Geräte mehr geben – zumindest in China. Damit macht sich das Unternehmen komplett unabhängig (Quelle: AndroidAuthority).

Ein neues Falt-Smartphone gibt es auch von Huawei. (© Huawei)

Neben den Mate-70-Smartphones gab es auch noch ein Mate X6 zu sehen. Es handelt sich um ein neues Falt-Smartphone mit High-End-Ausstattung und besonders guter Kamera. Das MatePad Pro 13.2 ist ein High-End-Tablet mit riesigem OLED-Display und Tastatur, sodass es als 2-in-1-Gerät gesehen werden kann.

Huawei wird komplett unabhängig

Seit 2019 steht Huawei unter einem US-Bann und arbeitet seitdem stetig an der Unabhängigkeit von US-Unternehmen. Fünf Jahre hat der Prozess gedauert und wird 2025 dann vollendet. Zumindest chinesische App-Entwickler machen mit. Die wichtigsten Apps und Spiele werden auch auf HarmonyOS Next laufen. Für Huawei beginnt damit eine neue Zeitrechnung.

Ob alle genannten Geräte und HarmonyOS Next jemals nach Deutschland kommen, steht in den Sternen. Zumindest das Pura 70 Ultra hatte Huawei nach Deutschland gebracht:

