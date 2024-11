Xiaomi und Samsung müssen zittern: Huawei hat für 2025 ein echtes Ass im Ärmel

Huawei reitet aktuell eine Erfolgswelle. Trotz des weiterhin geltenden US-Banns kann sich das chinesische Unternehmen technologisch fast komplett frei entfalten. Für andere Hersteller wird das zum Problem – besonders auf so einem wichtigen Markt wie China. Für 2025 will Huawei die Messlatte für Samsung und Xiaomi noch einmal höher legen.

Huawei Pura 80 Ultra mit noch besserer Kamera

Huawei bietet mit dem Pura 70 Ultra das aktuell beste Kamera-Smartphone der Welt an – zumindest laut DxOMark. Und obwohl das Handy einen recht großen Abstand zu anderen Modellen von Samsung, Apple und Xiaomi hat, will Huawei 2025 noch einmal nachlegen. Dabei können nicht einmal die neuesten Modelle der Konkurrenz mithalten.

Huawei fokussiert sich bei der kommenden Mate-Serie laut der Quelle voll auf die Performance der Smartphones, während es bei der Pura-Serie voll um die Kamera geht. Das wird der wichtigste Punkt sein, den Huawei beim Pura 80 Ultra verbessern wird. Es sollen neue Maßstäbe bei der Fotografie gesetzt werden (Quelle: HuaweiCentral).

Um sich weiter von der Konkurrenz abzusetzen, will Huawei beispielsweise ein komplett neues Teleobjektiv entwickeln, wodurch die Bildqualität stark verbessert werden soll, wenn ihr an ein Objekt heranzoomt. Bereits im zweiten Quartal 2025 soll die neue Pura-80-Serie zunächst in China vorgestellt werden. Ob sie auch nach Deutschland kommt, ist ungewiss.

Huawei hat immer noch ein Software-Problem

Während das chinesische Unternehmen so gut wie alle Hardware-Einschränkungen beseitigen konnte, sieht es bei der Software zumindest in Europa immer noch schlecht aus. Hierzulande gibt es weiterhin keinen Zugriff auf den Google Play Store. Ihr müsst da schon etwas tricksen, um diesen nutzen zu können.

In China hingegen hat sich Huawei unabhängig von Android gemacht. HarmonyOS Next verzichtet auf die Software-Basis von Google und geht einen komplett eigenen Weg – mit Erfolg. Ob dieses Betriebssystem aber jemals den Weg nach Europa findet, bleibt fraglich.

Im Video zeigen wir euch, wie gut die Kamera des Huawei Pura 70 Ultra wirklich ist:

