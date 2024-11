Xiaomi zieht beliebten Smartphones und Tablets den Stecker

Xiaomi hat eine durchwachsene Update-Politik. Einige teurere Modelle erhalten bis zu fünf Jahre Software-Updates, andere Handys sind schon viel früher auf dem Abstellgleis. Nun hat das chinesische Unternehmen einige neue Modelle auf die Liste der ausgemusterten Smartphones und Tablets gesetzt.

Xiaomi-Handys und -Tablets erhalten keine Software-Updates mehr

Wenn ihr euch ein Xiaomi-Handy oder -Tablet gekauft habt, dann hofft ihr natürlich, dass ihr die Geräte für viele Jahre verwenden könnt. Das geht wohl, doch nicht jedes Modell unterliegt der gleichen Update-Politik. Nun hat Xiaomi seine Liste mit Geräten aktualisiert, die nach nur drei Jahren auf dem Markt keine Updates mehr erhalten.

Folgende bekannte Modelle die euch betreffen sind mit dabei:

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+

Xiaomi Pad 5

In anderen Ländern fallen noch andere Modelle weg, wie das Redmi 10 oder Redmi Note 10. Auch das Poco X3 GT erhält keine Software-Updates mehr (Quelle: Xiaomi).

Wenn ihr eines der genannten Geräte habt, dann solltet ihr euch überlegen, ob es nicht Zeit wäre, ein neueres Modell zu kaufen. Besonders beim Xiaomi Pad 5 (Test) ist das schade, denn das Tablet ist erst drei Jahre auf dem Markt und solche Geräte werden viel länger verwendet. Tablets tauscht man nicht so häufig aus wie Smartphones, besonders wenn sie noch so jung sind. Aber so ist nun einmal Xiaomis Update-Politik.

Xiaomi Redmi Note 14 kommt bald

In China wurden die Redmi-Note-14-Smartphones schon vorgestellt. In Europa werden diese erst noch erscheinen. Dann könnt ihr euch direkt eine neue Generation kaufen, wenn ihr beim gleichen Hersteller bleiben wollt. Doch auch dort dürfte die Update-Politik hinter Samsung und Google zurückhängen.

Ihr müsst euer Gerät natürlich nicht sofort austauschen. Mit der Zeit solltet ihr euch das aber machen, denn wenn ihr Onlinebanking und andere sicherheitsrelevante Dinge ausführt, solltet ihr das nicht mit einem veralteten Sicherheitsstandard machen.

Das Xiaomi 14T Pro erhält länger Software-Updates, kostet aber auch deutlich mehr:

