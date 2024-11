Alternative zu Android und iOS: Huawei hat geschafft, woran Microsoft kläglich gescheitert ist

Wie würde die Welt heute aussehen, wenn Microsoft es damals geschafft hätte, ein mobiles Betriebssystem zu etablieren, das eine echte Alternative zu Android und iOS darstellt? Das werden wir wohl nie erfahren, denn Microsoft ist kolossal gescheitert. Huawei hingegen kann zumindest in China mit HarmonyOS einen echten Erfolg für sich verbuchen.

HarmonyOS steigert Marktanteil in China

Während in Europa und den USA mit Android und iOS zwei Betriebssysteme für Smartphones den Markt dominieren, sieht es in China anders aus. Nach dem US-Bann wurde Huawei quasi dazu genötigt, ein eigenes Betriebssystem zu entwickeln. Zunächst lief HarmonyOS auf Basis von Android, mittlerweile hat sich Huawei bei HarmonyOS Next von der Android-Basis getrennt. Während Microsoft damals mit Windows Mobile gescheitert ist, läuft es bei Huawei viel besser.

Laut den neuesten Zahlen hat Huawei im 3. Quartal 2024 in China einen Marktanteil von 15 Prozent mit HarmonyOS erreicht. Damit liegt das Betriebssystem des chinesischen Herstellers auf einem Level mit iOS von Apple. Diese kommt nämlich auch auf 15 Prozent. Android macht zwar weiterhin dominante 70 Prozent aus, doch genau dort knabbert Huawei langsam Marktanteile ab (Quelle: HuaweiCentral).

Während Apple in China mit iOS nämlich seinen Marktanteil halten konnte, hat Android von Google verloren. Besonders HarmonyOS Next dürfte in der Zukunft einen großen Wandel einleiten, denn dann ist Android nicht mehr die Basis und Huawei kann richtig durchstarten.

HarmonyOS-Erfolg auf China beschränkt

Wie oben bereits geschrieben, beschränkt sich der Erfolg rein auf China. Nur dort bietet Huawei HarmonyOS und HarmonyOS Next für Smartphones überhaupt an. Smartphones, die in Europa verkauft werden, laufen weiterhin mit EMUI auf Basis von Android. Ob sich das jemals ändert – und ob Huawei irgendwann auch HarmonyOS Next ohne Android zu uns bringt – ist nicht bekannt. Zumindest in China hat Huawei die App-Entwickler auf seiner Seite und kann große Erfolge feiern.

