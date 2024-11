Xiaomi kommt Samsung zuvor: Riesiges Software-Update wird verteilt – mit einem Kompromiss

Während Samsung das Android-15-Update auf 2025 verschoben hat und es erst mit den Galaxy-S25-Smartphones einführt, hat Xiaomi jetzt damit begonnen. Kurz nach den Pixel-Handys von Google werden ab sofort erste Xiaomi-Smartphones mit der neuesten Android-Version versorgt.

Xiaomi startet mit Android-15-Updates

Wenn ihr ein Xiaomi 14 oder Xiaomi 14 Pro besitzt, dann könnt ihr euch freuen. Erste Besitzerinnen und Besitzer haben bestätigt, dass das Android-15-Update ab sofort bei ihnen ankommt. Die beiden Top-Smartphones von Xiaomi sind damit die ersten beiden Modelle, die der chinesische Hersteller mit der neuen Android-Version versorgt.

Anzeige

Tatsächlich kommt das große Software-Update auf Android 15 in Europa an (Quelle: GSMArena). Es handelt sich also um keine neue Version nur für China. Wenn ihr ein Xiaomi 14 (Pro) besitzt, solltet ihr also in den Einstellungen nach einer neuen Softwareversion suchen. Mit Glück wird sie euch schon angeboten. Meist dauert es aber einige Tage und Wochen, bis wirklich alle Besitzer versorgt werden.

Einen kleinen Nachteil hat das Software-Update: Ihr bekommt zwar für euer Xiaomi 14 und 14 Pro das Android-15-Betriebssystem installiert, die HyperOS-Oberfläche verändert sich aber nicht. Es bleibt also HyperOS 1.1 und damit die bisherigen Oberfläche.

Anzeige

HyperOS 2.0 noch in Entwicklung

Das verwundert nicht, denn selbst in China ist HyperOS 2.0 noch nicht final veröffentlicht. Dort wurde nur die finale Beta-Version für das Xiaomi 14 und 14 Pro bereitgestellt. Der finale Rollout auf Basis von Android 15 hat dort also auch noch nicht stattgefunden.

Xiaomi hat das Android-Betriebssystem schon immer von seinen Software-Oberflächen getrennt. So kann das chinesische Unternehmen unabhängig von der Android-Version neue Features einführen. Ältere Handys profitieren also auch noch, selbst wenn diese keine neuen Android-Versionen mehr erhalten.

Anzeige

Das erwartet euch mit Android 15:

Das ist neu in Android 15 Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.