Samsung hat sich nächste Smartphone-Funktion von Apple abgeschaut

Samsung bietet mit der Galaxy AI umfangreiche KI-Funktionen an, die auf Smartphones und Tablets zum Einsatz kommen. Während Apple als Nachzügler jetzt erst mit Apple Intelligence durchstartet, wurde ein Feature umgesetzt, das Samsung wohl auch anbieten möchte. Es geht dabei um Benachrichtigungen.

Samsung übernimmt KI-Benachrichtigung

Apple hat nicht nur einfach die KI-Funktionen anderer Hersteller übernommen, um mithalten zu können, sondern sich auch etwas Neues einfallen lassen. So können auf den iPhones mit Apple Intelligence Benachrichtigungen zusammengefasst werden, sodass euch die wichtigsten Informationen erreichen, während ihr von den unwichtigen Dingen nicht unnötig abgelenkt werdet. Genau diese Funktion soll Samsung mit Android 15 und One UI 7 ebenfalls umsetzen.

Konkret geht es darum, dass die KI-Funktion euch mit den Informationen versorgt, die ihr braucht. Wenn in einer App mehrere Benachrichtigungen reinkommen, dann werden die wichtigsten Dinge zusammengefasst, sodass ihr auf einen Blick sehen könnt, worum es geht. Handelt es sich hingegen um unwichtige Informationen, dann ist das System so schlau, euch damit nicht direkt zu behelligen.

Wie genau die Lösung von Samsung am Ende arbeitet, ist nicht bekannt. Grundsätzlich sind die Möglichkeiten aber vielfältig, denn es können so gut wie alle Benachrichtigungen verarbeitet werden. Wenn das System anständig funktioniert, könnten viele von euch deutlich weniger von Benachrichtigungen gestört werden, die ihr sowieso nie beachtet, aber auf dem Handy anschaut.

Wir gehen davon aus, dass das Feature genau wie bei Apple optional eingeschaltet werden kann. Ihr könnt also selbst entscheiden, ob ihr Benachrichtigungen durch KI filtern lassen wollt.

Android 15 und One UI 7 erst 2025

Aufgetaucht sind die KI-Benachrichtigungen in der Beta-Version von Android 15 mit One UI 7 in Südkorea. Bisher wird auch nur diese Sprache unterstützt. Da das große Software-Update sowieso erst 2025 erscheint, dürfte Samsung noch genug Zeit haben, um das Feature auch für andere Regionen anzupassen. Spätestens im Beta-Test wird sich zeigen, welche neuen KI-Features euch erwarten.

Das erwartet euch sonst noch mit Android 15:

