Samsung entwickelt eine neue Funktion, die bisher kein Handy bietet

Samsung ist dafür bekannt, neuen Technologien schnell eine Chance zu geben. Das merkt man in vielen Produkten und Ideen, die das südkoreanische Unternehmen in den letzten Jahren umgesetzt hat. Bald könnte eine neue Gesundheitsfunktion in Smartphones zum Einsatz kommen, die es so bisher noch nie gab.

Samsung entwickelt Blutdruckmessung für Smartphones

Samsung hat bereits vor einigen Jahren in seinen Smartwatches eine Funktion zur Blutdruckmessung integriert. Wenn ihr die Uhr zuvor mit einem echten Blutdruckmessgerät kalibriert, könnt ihr unterwegs ganz einfach per Smartwatch euren Blutdruck im Auge behalten. Laut eines neuen Patents will Samsung diese Funktion auf weitere Geräte bringen (Quelle: PatentlyApple).

Demnach soll Samsung an einer neuen Technologie arbeiten, über die der Blutdruck mit dem Auflegen des Fingers auf einem Display gemessen werden kann. Diese Technologie soll laut der Beschreibung für Falt-Handys geplant sein. Wieso genau für diese, ist nicht bekannt. Vielleicht ermöglicht das faltbare Panel den Einsatz eines entsprechenden Sensors. Aber das ist nur Spekulation.

Wann wird die Blutdruckmessung am Smartphone möglich?

Wie bei jedem neuen Patent, das mit der Zeit auftaucht, ist es nicht bekannt, wann Samsung die Blutdruckmessung über das Display eines Falt-Smartphones ermöglicht. Nicht jedes Patent wird auch wirklich umgesetzt. Manchmal werden Technologien auch einfach nur patentrechtlich geschützt, damit man der Konkurrenz voraus ist.

Klar ist aber, dass Samsung, genau wie die Konkurrenz, sehr stark auf den Gesundheitssektor setzt. Die aktuellen Smartwatches unterstützen viele der Funktionen bereits und vielleicht werden sie auch irgendwann Teil der Smartphones. Ganz abwegig klingt das nicht, besonders bei der Blutdruckmessung, die für viele Menschen unerlässlich ist. Sobald weitere Informationen dazu auftauchen, werden wir euch informieren.

Mit den aktuellen Samsung-Smartwatches könnt ihr den Blutdruck schon messen:

