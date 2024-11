Samsung beseitigt beim Galaxy S25 einen der größten Nachteile der Vorgänger

Samsung ist eigentlich immer ganz vorne mit dabei, wenn neue Technologien und Verbesserungen im Smartphone-Sektor umgesetzt werden. In einem Punkt hängt das Unternehmen Jahre zurück. Die Updates der Geräte werden immer noch auf alte Weise durchgeführt. Das soll sich bei der Galaxy-S25-Serie ändern.

Samsung Galaxy S25 mit Seamless Updates

Seit 2016 bietet das Android-Betriebssystem eine Funktion an, mit der sich Updates im Hintergrund installieren lassen. Das extrem praktische Feature, das viele andere Hersteller schon übernommen haben, hat Samsung bisher nur bei einem einzigen Gerät adaptiert – dem Galaxy A55 (Test). Da Samsung sehr viele Software-Updates veröffentlicht, macht es nur Sinn, die Seamless Updates in so viele Modelle wie nur möglich zu bringen. Bei den Galaxy-S25-Handys soll das endlich passieren.

Laut den neuesten Informationen sollen die Galaxy-S25-Smartphones über Seamless Updates verfügen (Quelle: SamMobile). Neue Software-Versionen werden dabei im Hintergrund heruntergeladen und installiert. Ihr könnt euer Handy während des ganzen Prozesses einfach weiterbenutzen, als würde nichts passieren. Wurde das Update im Hintergrund installiert, müsst ihr das Smartphone nur einmal neu starten und könnt es direkt weiterbenutzen.

Bisher ist es so, dass der Update-Vorgang je nach Größe und Umfang sehr lange dauert. Ihr könnt euer Handy während des Updates auch nicht weiter benutzen und seid abgeschnitten von eurem Gerät. Seamless Updates lösen das Problem und sind ein großer Gewinn.

Welchen Nachteil haben Seamless Updates?

Seamless Updates haben sehr viele Vorteile. Ihr könnt euer Handy während des Updates weiter benutzen, ihr müsst das Gerät nach dem Update nur einmal neu starten. Wenn etwas schief geht, könnt ihr wieder zur alten Version zurückkehren. Es gibt aber auch einen großen Nachteil. Seamless Updates verbrauchen mehr Speicherplatz. Es wird nämlich eine Kopie des Systems erstellt und das Update der Kopie auf den neuesten Stand gebracht, bevor die Kopie zum Hauptsystem in neuer Version wird. Da viele Smartphones aber mittlerweile sehr viel Speicherplatz bieten, überwiegen die Vorteile.

Das sind alle Neuerungen von Android 15:

