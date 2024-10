Samsung hat es geschafft: Neues Smartphone verkauft sich wie geschnitten Brot

Samsung hat kürzlich mit dem Galaxy Z Fold Special Edition ein neues Falt-Smartphone vorgestellt, das vieles besser macht als das Galaxy Z Fold 6, das vor einiger Zeit erschienen ist. Wie sich jetzt zeigt, ist Samsung damit auf dem richtigen Weg, denn die Special Edition war in wenigen Minuten ausverkauft.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition sofort ausverkauft

Während sich das Interesse am Galaxy Z Fold 6 (Test) in Grenzen hält, ist Samsung mit dem Galaxy Z Fold Special Edition ein echter Erfolg gelungen. Wer hätte gedacht, dass wenn das Unternehmen ein dünneres und besseres Falt-Smartphone baut, dieses tatsächlich besser ankommt – natürlich jeder. Demnach war das Handy in nur zehn Minuten ausverkauft (Quelle: SammyFans).

Samsung hatte die Interessentinnen und Interessenten dabei etwas auf die Folter gespannt. Der Verkauf des Galaxy Z Fold Special Edition startete mit einer Verzögerung von sieben Stunden, nur um dann in wenigen Minuten wieder beendet zu werden. Das Handy war trotz des Preises von umgerechnet knapp unter 1.900 Euro im Grunde sofort vergriffen.

Verkauft wurde das neue Falt-Smartphone aber nur in Südkorea und es handelte sich um die erste Charge. Mit der Zeit wird Samsung mit Sicherheit weitere Chargen anbieten. Für das Unternehmen dürfte es trotzdem ein wichtiges Zeichen sein. Wenn die Fortschritte etwas größer sind, dann erzeugen Falt-Smartphones tatsächlich großes Interesse. Ob das Galaxy Z Fold Special Edition jemals nach Deutschland kommt, ist nicht bekannt.

Samsung entwickelt komplett neues Falt-Smartphone

Während das dünnere und bessere Galaxy Z Fold Special Edition wirklich gut ankommt, arbeitet Samsung an einem doppelt faltbaren Smartphone. Damit dürfte das Unternehmen auf die spektakuläre Markteinführung des Mate XT von Huawei reagieren wollen. Schon 2025 könnte Samsung damit ein komplett neues Falt-Smartphone anbieten, das sich an zwei Stellen knicken lässt.

Im Video könnt ihr euch das Huawei Mate XT anschauen:

Huawei Mate XT: Smartphone-Revolution wird Realität

