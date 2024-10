Genau wie Huawei: Samsung springt auf neuen Smartphone-Trend auf

Huawei hat mit dem Mate XT für eine echte Smartphone-Sensation gesorgt. Obwohl das chinesische Unternehmen mit einem US-Bann belegt ist und keinen Zugriff auf bestimmte Technologien hat, hat es das weltweit erste Dual-Fold-Smartphone gebaut. Samsung will 2025 wohl nachziehen.

Samsung entwickelt Dual-Fold-Smartphones

Das Huawei Mate XT ist ein wirklich beeindruckendes Smartphone. Es lässt sich an zwei Stellen knicken. Das chinesische Unternehmen schafft es mit einem extrem dünnen Gehäuse im zusammengeklappten Zustand in etwa die Maße eines normalen Handys zu erhalten. Aufgeklappt wird das Gerät zu einem 10-Zoll-Tablet. Nun soll Samsung für 2025 ebenfalls ein Dual-Fold-Smartphone planen (Quelle: GSMArena).

Seit Jahren bietet Samsung mit dem Galaxy Z Fold und dem Galaxy Z Flip einmal faltbare Smartphones an. Laut Brancheninsidern ist das Unternehmen aber mittlerweile so weit, dass der nächste Schritt gegangen werden kann. Ob das Dual-Fold-Smartphone von Samsung genau so funktioniert wie das Huawei Mate XT, ist nicht bekannt. Sollte es so sein, würde der Z-Falt-Mechanismus erstmals zum Namen Galaxy Z Fold passen.

Das Samsung Galaxy Z Fold 6 (Test) hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.999 Euro. Ein Dual-Fold-Smartphone könnte schnell in Richtung 3.000 Euro und mehr gehen. Selbst das Huawei Mate XT kostet in China umgerechnet über 2.500 Euro. Günstig wird es also nicht.

Huawei Mate XT: Smartphone-Revolution wird Realität

Samsung braucht ein neues Zugpferd

Ein doppelt faltbares Smartphone würde nach den bisherigen beiden Modellen bestimmt wieder für Begeisterung und Interesse sorgen. Die braucht Samsung auch, denn die Auslieferungszahlen für faltbare Displays sinken laut der Quelle in diesem Jahr deutlich. Von 20 Millionen in 2023 auf nur noch 12 Millionen in 2024. Dort inkludiert sind auch die Auslieferungen an andere Hersteller. Samsung allein hat davon 8 Millionen selbst verbaut. 2023 waren es noch 10 Millionen. Es braucht also wieder ein Highlight, und das könnte so ein Dual-Fold-Smartphone für Samsung sein.