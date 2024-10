Samsung Galaxy A36: Warten auf den A35-Nachfolger lohnt sich besonders

Samsung aktualisiert Jahr für Jahr seine Smartphones. Obwohl das Galaxy A55 und A35 gefühlt gerade erst auf den Markt gekommen sind, kündigt sich mit dem Galaxy A36 schon der Nachfolger an. Erste Bilder zeigen das überarbeitete Smartphone vorab und auch das neue Betriebssystem wird bestätigt.

Samsung Galaxy A36: Erste Bilder zeigen neues Handy

Während das Galaxy A35 bereits massiv im Preis gefallen ist (bei MediaMarkt anschauen), kündigt sich jetzt schon mit dem Galaxy A36 der Nachfolger an. Samsung arbeitet fleißig an dem neuen Smartphone, das bereits in einem ersten Benchmark gesichtet wurde. Dort wird bestätigt, dass das Galaxy A36 direkt mit Android 15 als Betriebssystem auf den Markt kommt (Quelle: SamMobile). Fast zeitgleich sind aber auch erste Bilder veröffentlicht worden:

So soll das Samsung Galaxy A36 aussehen. (© @Onleaks & @Giznext)

Auf den ersten Blick sieht das Galaxy A36 dem Galaxy A35 sehr ähnlich. Tatsächlich ändert Samsung jedoch zwei wichtige Bereiche. Die Kamerapartie mit den drei Sensoren wird zusammengefasst. Statt drei einzelnen Sensoren wird nun ein viel größerer Bereich geschaffen.

Weiterhin soll das Galaxy A36 etwas dünner werden. Ob es auch leichter wird, ist nicht bekannt. Mit über 200 Gramm ist das Galaxy A35 kein Leichtgewicht. Ansonsten werden ein schnellerer Chip und eine bessere Ausstattung erwartet (Quelle: @Giznext).

Wieso lohnt sich das Warten?

Auch wenn Samsung die Hardware des Galaxy A36 nicht komplett überarbeitet, könnte das neue Modell mit der Galaxy AI ausgestattet werden und somit einen großen Vorteil gegenüber älteren Mittelklasse-Handys besitzen. Die KI-Anwendung von Samsung gibt es aktuell nur in S-Klasse-Modellen. Wenn euch das wichtig ist, dann wartet lieber auf das Galaxy A36. Ansonsten ist das Galaxy A35 ohne KI auch ein sehr spannendes Handy – besonders zum mittlerweile reduzierten Preis.

Im Video stellen wir euch die aktuelle Samsung-Generation vor:

