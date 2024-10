Bisher unverzichtbar: Samsung will Android-Handys mit neuer Software auf den Kopf stellen

Samsung hat Künstliche Intelligenz bisher als zusätzliches Feature in seine Smartphones integriert. Ihr könnt damit Anrufe in Echtzeit übersetzen, Texte formulieren und umschreiben lassen oder Fotos manipulieren. Zukünftig will Samsung auch die Bedienung der Geräte beeinflussen. Das Einstellungen-Menü soll überflüssig werden.

Samsung arbeitet an Handys ohne Einstellungen

Seitdem es Android als Betriebssystem gibt, sind auch die Einstellungen vorhanden. Darüber könnt ihr, wie der Name schon verrät, Einstellungen an eurem Smartphone ändern oder Informationen über das Gerät erhalten. Samsung möchte das laut einem Bericht von ETNews ändern. Demnach arbeitet das südkoreanische Unternehmen daran, das Einstellungen-Menü überflüssig zu machen.

Samsung soll dafür Künstliche Intelligenz nutzen. Auf Basis der Nutzung des Endgeräts soll die KI voraussagen können, was die Benutzerin oder der Benutzer machen oder einstellen wollen. Der Bericht geht nicht ins Detail, sodass man nicht genau weiß, was damit im Detail gemeint ist und wie Samsung sich das vorstellt. Undenkbar ist die Idee aber nicht.

Samsung hat mehrere Möglichkeiten

Samsung könnte die Gewohnheiten der Nutzer mit der Zeit lernen und so die Einstellungen schon vornehmen, die bereits bei früheren Geräten immer wieder verändert wurden. Bei mir ist es beispielsweise die Dauer des aktivierten Displays. Die stelle ich seit Jahren auf 10 Minuten. Oder der Dark Mode, den ich immer sofort aktiviere.

Zudem könnte Samsung Änderungen am Handy einfach per Sprachbefehl vornehmen. Ihr müsstet also nicht in den verschachtelten Menüs nach Einstellungen suchen. Das funktioniert teilweise schon seit Bixby. Ersetzt hat es die Einstellungen aber nicht.

Vielleicht wird es auch eine Kombination aus beiden Möglichkeiten. Komplett auf Einstellungen zu verzichten kann sich vermutlich kaum jemand vorstellen. Doch es wurden in den letzten Jahren viele Dinge umgesetzt, die sich bis dahin niemand vorstellen konnte. Wir werden die Entwicklung im Blick behalten und euch informieren.

Bis dahin könnt ihr den Turbo auf eurem Samsung-Handy in den Einstellungen aktivieren:

