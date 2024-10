Schneller als Samsung: Motorola gibt bei Android-Updates den Takt vor

Motorola sorgt für eine Überraschung: Während Samsung noch an der Beta-Version von One UI 7 arbeitet, hat Motorola bereits mit der Verteilung des Beta-Updates für Android-15 bei Smartphones der Edge-50-Serie begonnen. Normalerweise ist Samsung für seine schnellen Android-Updates bekannt.

Schnelle Android-Updates: Motorola überholt Samsung

Nachdem Motorola das Verkaufsverbot für seine Handys in Deutschland erfolgreich überwunden hat, arbeitet die Lenovo-Marke nicht nur an völlig neuen KI-Funktionen – auch in Sachen Android-Updates hat Motorola nachgelegt.

Motorola hat damit begonnen, die Android-15-Beta für einige seiner Smartphones zu verteilen. Samsung hingegen hat seine auf Android 15 basierende One-UI-7-Beta noch nicht veröffentlicht. Für Motorola ist das ein ungewöhnlicher Schritt, da das Unternehmen in der Vergangenheit eher für langsamere Updates bekannt war. Die frühe Beta-Phase könnte darauf hindeuten, dass Motorola seine Update-Politik grundlegend überarbeitet hat.

Das erste Smartphone, das die Android 15 Beta erhält, ist das Motorola Edge 50 Fusion. Das Update hat eine Größe von 1,8 GB und trägt die Versionsnummer V1UUI35H.6. Nutzer in Indien berichten bereits von der Verfügbarkeit des Updates (Quelle: Android Authority). Es ist davon auszugehen, dass in Kürze weitere Modelle der Edge-50-Serie mit der Beta versorgt werden.

Motorola hatte erst in diesem Jahr angekündigt, die Edge-50-Serie fünf Jahre lang mit großen Android-Updates zu versorgen. Mit der schnellen Bereitstellung von Android 15 Beta macht das Unternehmen nun ernst und setzt sein Versprechen zügig um.

Samsung: Android-Ankündigung steht noch aus

Der sonst so updatefreudige Marktführer Samsung wirkt derzeit eher träge. Eine Ankündigung der One-UI-7-Beta steht noch aus. Möglicherweise startet Samsung erst Ende des Jahres ein Beta-Programm für Entwickler. Die finale Version von One UI 7 mit Android 15 dürfte bei Samsung sogar erst Anfang 2025 erscheinen.

Das Motorola Edge 50 Pro im Video:

Motorola Edge 50 Pro vorgestellt

