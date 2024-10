Handy-Bedienung ganz anders: Samsung hat eine radikale Idee

Samsung arbeitet an einer radikalen Umgestaltung der Smartphone-Bedienung: Statt komplizierter Einstellungsmenüs soll KI die Wünsche der Nutzer vorhersehen und automatisch umsetzen. Das Ziel ist eine intuitivere Bedienung ohne lästiges Menü-Hopping.

KI statt Einstellungen: Samsung hat Visionen

Berichten aus Südkorea zufolge will Samsung die Bedienung von Smartphones grundlegend vereinfachen. Statt durch verschachtelte Menüs zu navigieren, soll die Galaxy-KI künftig die Bedürfnisse der Nutzer erkennen und proaktiv umsetzen. Das betrifft laut Samsungs Vision nicht nur die allgemeinen Einstellungen des Handys, sondern auch App-spezifische Optionen.

Konkret plant Samsung, „die Leistung von Tastaturen und Kameras“ in Bezug auf KI zu „verbessern“ (Quelle: ET News). So soll die Galaxy-KI lernen, welche Einstellungen Nutzer bevorzugen und diese dann automatisch vornehmen. Das könnte zum Beispiel die bevorzugte Tastatursprache, Kameramodi oder die Bildschirmhelligkeit betreffen.

Technisch setzt Samsung dabei wohl auf der bestehenden Bixby-Plattform auf. Der hauseigene Sprachassistent kann schon heute viele Einstellungen per Sprachbefehl ändern. Künftig soll die KI diese Fähigkeiten nutzen, um Einstellungen selbstständig und vorausschauend anzupassen.

Galaxy-Handys: KI behält Nutzer im Blick

Die ehrgeizigen Pläne von Samsung lassen derzeit noch viele Fragen offen. Wie genau die KI die Wünsche der Nutzer erkennen soll, ist noch unklar. Auch der Umgang mit Datenschutz und Privatsphäre muss noch geklärt werden. Schließlich benötigt eine vorausschauende KI umfangreiche Daten über das Nutzerverhalten – und die könnten auch über die Kameras des Galaxy-Handys gesammelt werden.

Zudem stellt sich die Frage, wie viel Kontrolle der Nutzer letztlich über sein Gerät behält. Während automatische Anpassungen sicherlich bequem sein können, wollen viele wohl weiterhin selbst über die Handy- und App-Einstellungen entscheiden.

Solange es noch geht: Diese Samsung-Einstellungen solltet ihr ändern.

