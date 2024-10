CoD Black Ops 6: Namen ändern

Im Multiplayer von Call of Duty: Black Ops 6 kann es vorkommen, dass euer Anzeigename nicht eurer PSN-ID oder eurem Xbox-Gamertag übereinstimmt. Das liegt daran, dass im Spiel eure Activision-ID als Name verwendet wird. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr euren Namen ändern könnt.

Namen in CoD Black Ops 6 ändern

Ihr könnt euren Namen im Spiel ändern. Allerdings gibt es einen Haken: Die Namensänderung kostet euch einen Token! Er zählt als Verbrauchsgegenstand und wird nach der Änderung verschwinden.



Alle sechs Monate bekommt ihr einen weiteren Token, falls ihr erneut eine Namensänderung vornehmen wollt. Ihr könnt übrigens bis zu zwei Token gleichzeitig besitzen.



Wenn ihr euren Anzeigenamen innerhalb des Spiels ändern wollt, geht folgendermaßen vor:

Startet Call of Duty: Black Ops 6.

Öffnet die Optionen und navigiert zu den Einstellungen (Zahnrad).

und navigiert zu den (Zahnrad). Ruft die Registerkarte „Konto“ auf und wählt „Activision-Konto“.

Im darauffolgenden Menü klickt ihr auf „Anzeigename ändern“.

Nun könnt ihr euren neuen Anzeigenamen eingeben und müsst ihr daraufhin nur noch bestätigen.

Wichtiger Hinweis: Änderungen an eurem Activision-Konto, in diesem Fall an eurem Anzeigenamen, erfordern einen Neustart. Habt ihr euren Namen geändert, müsst ihr das Spiel beenden und neu starten, damit die Namensänderung in Kraft tritt.

Namen im Webbrowser ändern

Wenn ihr euren Namen nicht innerhalb des Spiels ändern wollt, könnt ihr alternativ auch euren Anzeigenamen im Webbrowser eurer Wahl ändern. Geht hierfür folgendermaßen vor:

Meldet euch in eurem Activision-Konto an (klickt auf den Link).

an (klickt auf den Link). Wählt „Grundlegende Infos“ aus.

aus. Drückt dann neben eurer Activision-ID auf „Bearbeiten“.

Wählt im Kontoverifizierungs-Popup „Code senden“ aus.

Geht in euer E-Mail-Konto, um den einmaligen Kontoverifizierungscode zu bekommen.

um den einmaligen Kontoverifizierungscode zu bekommen. Kehrt danach zum Kontoverifizierungs-Popup zurück und gebt den Code ein.

zurück und gebt den Code ein. Wählt in der Registerkarte „Grundlegende Infos“ neben der Activision-ID die Schaltfläche „Bearbeiten“.

Gebt nun euren neuen Anzeigename ein und wählt „Speichern“.

Gebt euer Passwort für euer Activision-Konto ein und wählt „Übermitteln“ aus.

Falls ihr bei eurem nächsten Login im Spiel nicht euren neuen Anzeigenamen haben solltet, müsst ihr Black Ops 6 neu starten. Daraufhin sollte der neue Name übernommen sein.

