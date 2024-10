CoD Black Ops 6: Alle Maps für Multiplayer und Zombies

Wie viele Maps gibt es eigentlich zum Launch von Call of Duty: Black Ops 6? Im Folgenden listen wir euch alle Multiplayer- und Zombie-Karten auf, die zum Release des Egoshooters spielbar sind.

Alle Karten für den Multiplayer

Neben den Systemanforderungen sind nun auch alle Maps von CoD Black Ops 6 bekannt. Insgesamt gibt es 17 Multiplayer- und 2 Zombie-Maps. Anders als bei CoD Modern Warfare 3 sind (fast) alle Karten neu und waren bisher in keinem Vorgänger spielbar. In MW 3 wurden einige alte Maps recycelt, worüber sich viele Fans beschwert haben. Die Entwickler von Black Ops 6 scheinen den gleichen Fehler vermeiden zu wollen.



13 von den insgesamt 17 Maps sind in der Rotation der Core-Spielmodi, also die Modi in denen 6vs6 gespielt wird. Dennoch sind die 13 Karten in Klein oder Mittel aufgeteilt. Obwohl auf allen Schauplätzen 6vs6 gespielt wird, gibt es also Unterschiede in der Größe. Die anderen 4 Karten sind Strike-Maps auf denen 2vs2 oder Face-Off 6vs6 gespielt werden.



Wir sortieren zuerst alle Core-Maps nach Größe und listen anschließend die 4 Strike- und 2 Zombie-Maps auf.

Alle kleinen Multiplayer-Maps in Black Ops 6

5 von den 17 Karten sind kleine Maps:

Subsonic

Payback

Babylon

Derelict

Nuketown (ab dem 1. November)

Derelict gehört zu den kleinen Maps von CoD Black Ops 6. (© Activision)

Alle mittelgroßen Multiplayer-Karten in Black Ops 6

8 von den 17 Maps sind mittelgroße Karten:

Red Card

Vault

Vorkuta

Protocol

Lowtown

Rewind

Scud

Skyline

Scud kennen viele Spieler bereits aus der Beta von CoD Black Ops 6. (© Activision)

Alle 2vs2-Maps in CoD Black Ops 6

Gala

Pit

Stakeout

Warhead

Im Multiplayer Reveal-Trailer könnt ihr euch bereits einen ersten Eindruck von einigen der oben aufgeführten Maps verschaffen:

Call of Duty: Black Ops 6 – Multiplayer-Reveal-Trailer

Alle Zombie-Maps in CoD Black Ops 6

Zum Launch von Black Ops 6 gibt es 2 Zombie-Maps: Terminus und Liberty Falls. Beide Karten bieten übrigens unterschiedliche Wunderwaffen, die für die jeweilige Map einzigartig sind. Ebenfalls ist bekannt, dass zu einem späteren Zeitpunkt eine dritte Zombie-Karte ins Spiel hinzukommt. Der Name ist derzeit jedoch noch nicht bekannt.