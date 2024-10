CoD Black Ops 6: Alle Waffen für Multiplayer und Zombies

Die Waffen in der „Call of Duty“-Reihe sind das Herzstück des Spiels. Sie machen den Egoshooter für viele Spieler aus. Daher überrascht es nicht, dass Fans wissen wollen, welche Waffen in Call of Duty: Black Ops 6 verfügbar sind. Im Folgenden beantworten wir es euch.

Anzeige

Wichtiger Hinweis: Der Artikel befindet sich noch im Aufbau und ist noch nicht zu 100 % vervollständigt. Die unten aufgeführten Waffen sind nicht alle Gewehre in Black Ops 6. Viele von ihnen sind bestätigt, aber einige Infos stammen aus Leaks. Darum könnte es sein, dass die eine oder andere Waffe nicht im Spiel ist. Wir markieren das Gewehr mit einer entsprechenden Info. Sobald neue Details bekannt sind, aktualisieren wir den Artikel. Ebenfalls fügen wir nach und nach einzelne Guides hinzu, die euch das beste Setup/Loadout für das jeweilige Gewehr aufzeigen.

Alle Sturmgewehre in CoD Black Ops 6

Folgende Sturmgewehre sind in Black Ops 6:

AMES 85 (bestätigt)

Colt Model 723 (Leak)

SIG SG 550 (Leak)

XM4 (bestätigt)

AK-74 (bestätigt)

SR-3 Vikhr (Leak)

AEK (Leak)

Anzeige

Alle Maschinenpistolen (MPs) in Black Ops 6

Folgende Maschinenpistolen (MPs) stehen in Black Ops 6 zur Verfügung:

FAMAE SAF (Leak)

C9 (bestätigt)

Jackal PDW (bestätigt)

SR3 (Leak)

Anzeige

Alle leichten Maschinengewehre (LMGs) in Black Ops 6

Folgende leichte Maschinengewehre sind in Black Ops 6:

KSP 58 (Leak)

XMG (bestätigt)

PU21 (Leak)

Alle Schrotflinten in CoD Black Ops 6

Folgende Shotguns stehen euch in Black Ops 6 zur Verfügung:

Marine SP (bestätigt)

Alle Kampfgewehre in Black Ops 6

Black Ops 6 weist folgende Kampfgewehre auf:

Swat 5.56 (bestätigt)

SR-25/Tempus Torrent (Leak)

Alle Scharfschützengewehre (Sniper) in Black Ops 6

Folgende Scharfschützengewehre sind in Black Ops 6:

SVD (bestätigt)

LR 7.62 (bestätigt)

Tundra (Leak)

Alle Werfer (Launcher) in Black Ops 6

Das sind alle Werfer in Black Ops 6:

Panzerfaust (Leak)

Alle Pistolen in CoD Black Ops 6

Folgende Pistolen sind in Black Ops 6:

Compact 92 (Leak)

GS45 (bestätigt)

9mm PM (bestätigt)

USP (Leak)

Alle Nahkampfwaffen in Black Ops 6

Folgende Nahkampfwaffen sind in Black Ops 6: