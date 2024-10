CoD Black Ops 6: Alle Tarnungen freischalten

Das Freischalten von Waffentarnungen bringt euch nicht nur neuen Style, sondern auch massig XP. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr alle Tarnungen in Call of Duty: Black Ops 6 freischaltet.

Waffentarnungen in BO6 kurz erklärt

Die meisten kennen sie bereits, aber wir erklären es sicherheitshalber trotzdem. Waffentarnungen sind kosmetische Muster, die eure Gewehre bedecken. Ihr schaltet sie durch spezielle „Tarnungsherausforderungen“ frei.



In Black Ops 6 könnt ihr in allen drei verfügbaren Modi (Multiplayer, Zombies und Warzone) Tarnungsherausforderungen abschließen und somit neue Tarnungen freischalten. Die Challenges jeder Waffe sind in drei Kategorien unterteilt.

Die Gold-Tarnungen sind auch in CoD Black Ops 6 sehr beliebt. (© Activision)

Alle Tarnungen freischalten - Gold, Diamant, Dunkle Materie, Jenseits und Nebel

In Black Ops 6 gibt es drei Kategorien von Waffentarnungen: Militärtarnungen, einzigartige Tarnungen und Meisterungstarnungen. Damit ihr alle Tarnungen freischaltet, müsst ihr folgende drei Schritte absolvieren:

Schritt 1 - Militärtarnungen (9 pro Waffe je Modus, also 27 insgesamt): Sie sind bei allen Waffen im Spiel gleich. Für die meisten Primärwaffen schaltet ihr die Militärtarnungen der Reihe nach frei, indem ihr Kopfschuss-Herausforderungen absolviert (Werfer, Messer und Shotguns haben unterschiedliche Challenges). Sobald ihr alle Militärtarnungen für eure jeweilige Waffe freigespielt habt, schaltet ihr die Kategorie Einzigartige Tarnung frei.

Schritt 2 - Einzigartige Tarnungen (2 pro Waffe je Modus, also 6 insgesamt): Bei ihnen handelt es sich um einzigartige Tarnungen, die ihr nur mit der jeweiligen Waffe verdienen könnt, die ihr benutzt. Aber sobald ihr sie freigeschaltet habt, könnt ihr die einzigartige Tarnung auch auf jedes andere Gewehr anwenden. Das funktioniert aber nur bei Waffen, bei denen ihr die 9 Militärtarnungen ebenfalls abgeschlossen habt. Die Freischalt-Herausforderungen sind mehr auf den Spielstil der Waffe zugeschnitten. Die Challenges sind also je nach Waffe unterschiedlich. Nachdem ihr beide einzigartigen Tarnungen für das jeweilige Gewehr erspielt habt, schaltet ihr die Meisterungstarnungen frei.

Schritt 3 - Meisterungstarnungen (4 pro Waffe je Modus, also 12 insgesamt): Die 4 Meisterungstarnungen unterteilen sich in Gold, Diamant, Dunkler Rücken und Dunkle Materie.

Goldtarnungsherausforderung: Schaltet sich frei, nachdem ihr alle Militär- und einzigartigen Tarnungen für die jeweilige Waffe beendet habt. Erst danach könnt ihr die Gold-Challenges absolvieren. Diamantherausforderung: Schaltet sich frei, nachdem ihr die Gold-Tarnung für alle Waffen der jeweiligen Waffenklasse abgeschlossen habt. Erst danach könnt ihr die Diamant-Tarnungsherausforderungen absolvieren. Um alle Trophäen und Erfolge zu bekommen, müsst ihr übrigens einmal die Diamanttarnung freischalten. Dunkler Rücken: Spielt die Diamant-Tarnung für alle Waffen im Spiel frei und schließt daraufhin die Dunkler Rücken-Tarnungsherausforderungen ab. Dunkle Materie: Schaltet Dunkler Rücken für alle Waffen im Spiel frei und schließt daraufhin die Dunkle Materie-Herausforderung ab.



Die Meistertarnungen in CoD Black Ops 6 haben dynamische Effekte. (© Activision)

Die oben aufgeführten Namen der Meisterungstarnungen beziehen sich auf den Multiplayer. Im Zombie-Modus heißen die Meistertarnungen: Mystisches Gold, Opal, Jenseits und Nebel.



In Warzone heißen die Meistertarnungen: Gold-Tiger-Tarnung, Riesensumme, Katalysator und Abgrund.



Die Namen sind zwar unterschiedlich, aber das Prinzip der Freischaltung von Meistertarnungen bleibt in den Modi Zombies und Warzone identisch. CoD Black Ops 6 verfügt über ein „Tarnungs-Hub“-Menü, das euch dabei hilft, den Überblick über alle Tarnungsfreischaltungen zu behalten.