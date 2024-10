CoD Black Ops 6: Alle Rätsel im Turm lösen

In Call of Duty: Black Ops 6 kehrt ihr zwischen den Missionen des Öfteren in euren Unterschlupf zurück. Im sogenannten Turm findet ihr mehrere Rätsel, die unterschiedliche Lösungschritte benötigen. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr alle Rätsel im Turm löst.

Wichtiger Hinweis: Manche der Rätsel sind randomisiert und für jeden Spieler unterschiedlich. Darum könnt ihr den aufgeführten Code nicht immer verwenden. Wir markieren die entsprechenden Puzzle, die unterschiedliche Lösungen haben. Nachdem ihr alle Rätsel absolviert habt, erhaltet ihr die Trophäe „Die Rätsel, Mason“, 1.000 Dollar in der Kampagne und den Bauplan „Problemlöser“ (Messer).

Piano-Rätsel lösen

Bevor ihr das Piano-Rätsel startet, müsst ihr das Schwarzlicht einsammeln, das auf dem Tisch vor dem Piano liegt. Interagiert mit dem Piano, das sich im Erdgeschoss vom Turm befindet.



Mit dem rechten Stick bewegt ihr das Schwarzlicht und mit dem linken Stick wählt ihr die Klaviertaste aus, die ihr drücken wollt. Der Code für das Pianorätsel ist für alle gleich und die Reihenfolge ist für alle Spieler identisch. Der Lösungscode lautet für jeden:



- MN = 1. Taste

- PE = 2. Taste

- CN = 3. Taste

- AO = 4. Taste

- PE = 5. Taste



Daraufhin öffnet sich die Tür auf der rechten Seite. Wenn ihr die Treppe heruntergeht, findet ihr eine verschlossene Tür. Um diese Tür zu öffnen, müsst ihr im nächsten Schritt das Rätsel im Kesselraum lösen.



Die oben aufgeführte Tastenkombination ist zwar für alle gleich, aber sicherheitshalber zeigt euch das folgende Video die Lösung:

Kesselraum-Rätsel lösen

Begebt euch vom Piano zum Kesselraum, der sich im Keller befindet. Um das Rätsel zu lösen, müsst ihr in der folgenden Reihenfolge mit den Ventilen interagieren:



1. Dreht 2x am Ventil „Kessel“, das sich in der Mitte befindet. Damit die Anzeige auf 0 steht.

2. Dreht 1x am linken Ventil „Brennstoff“, damit die Anzeige auf 50 steht.

3. Dreht 1x am rechten Ventil „Zündflamme“.

4. Dreht 2x am mittleren Ventil „Kessel“.

5. Damit habt ihr die zuvor verschlossene Tür geöffnet.



Das folgende Video zeigt euch den Weg zum Kesselraum, die Lösung vom Kessel-Rätsel und den Weg zurück zur Piano-Tür:

Tastenfeld-Code herausfinden

Nachdem ihr durch die zuvor verschlossene Tür gegangen seid, müsst ihr euch rechts halten. Dort findet ihr eine weitere versperrte Tür, die ihr durch ein Tastenfeld öffnen könnt. Wichtiger Hinweis: Der Code für das Tastenfeld ist immer unterschiedlich und verändert sich bei jedem neuen Versuch. Hier könnt ihr also den gezeigten Code nicht kopieren.



Leuchtet mit dem Schwarzlicht (rechter Stick) auf die Tasten, um zu sehen, welche Zahlen verwendet werden. Gebt jede Zahl ein (linker Stick) und drückt danach auf Enter. Daraufhin zeigt das Interface euch an, ob die eingegebene Zahl an der richtigen Stelle steht oder nicht. Wenn sie grün ist, ist sie richtig platziert. Wenn sie rot ist, kommt sie nicht vor. Wenn sie gelb ist, ist die Zahl zwar korrekt, steht aber an falscher Position. Bedenkt zudem, dass ein und dieselbe Zahl innerhalb eines Codes auch öfters vorkommen kann.



Das folgende Video zeigt euch den Weg zum Tastenfeld und unseren Lösungsweg. Denk dran, der Code wird immer randomisiert und kann nicht kopiert werden:

Computer hacken

Nachdem ihr das Tastenfeld gelöst habt, müsst ihr im kommenden Raum den Computer hacken. Die Phrase ist für alle Spieler gleich: Öffnen Raum Haft Bunker.



Achtet auf die Codes, die euch oben am Computer angezeigt werden. Der Code gibt euch die Buchstaben vor. Gebt die Buchstaben nacheinander ein und ihr habt den Computer gehackt. Sicherheitshalber zeigen wir euch die Lösung im folgenden Video:

Schloss knacken und Schlüssel holen

Nachdem ihr den Computer gehackt habt, könnt ihr im Keller den Schlüssel holen, den ihr für das nächste Rätsel benötigt. Das folgende Video zeigt euch den Weg vom Computer zum Schlüssel und wie ihr ihn bekommt:

Radio-Rätsel lösen und Code finden

Nun kommt sicherlich der schwierigste Abschnitt aller Rätsel im Turm (Unterschlupf). Nachdem ihr den oben gezeigten Schlüssel habt, müsst ihr in den Kellerraum gehen, wo sich das Radio befindet. Öffnet die Tür mit dem Schlüssel und tretet hinein. Hier findet ihr den Safe-Code, den ihr für den Tresor benötigt, der sich im ersten Stock befindet.



Zuerst müsst ihr mit dem Radio interagieren und die richtige Frequenz finden. Das macht ihr mit den beiden Sticks des Controllers.



Nachdem ihr die richtige Radiofrequenz gefunden habt, erhaltet ihr eine zweiteilige Nachricht. In dieser Nachricht befindet sich Code. Wichtig: Die vorgelesene Nachricht aus dem Radio ist randomisiert und für alle Spieler unterschiedlich. Hört ganz genau hin und geht daraufhin den Raum mit dem Schwarzlicht ab. Verschiedene Gegenstände haben unterschiedliche Zahlen.



Bei uns hieß die Nachricht: Er plumpste auf die Couch, die Handtasche seiner Frau fehlte immer noch. Er sah den eingekreisten Geburtstag seines Bruders auf dem Kalender unter der Gedenkfahne.



Die Zahlen der einzelnen Gegenstände stehen noch nicht fest. Manche Ziffern können wir euch aber mitteilen:



Couch = 3

Handtasche = 1

Geburtstag seines Bruders = 9

Gedenkfahne = 6

Aschenbecher = 8

Stuhl = 5

Lampe = 1

Besen = 8

Fernseher = 3



Wenn ihr zufällig die gleiche Nachricht erhalten habt wie wir, könnt ihr zum nächsten Schritt springen, da euer Code derselbe sein muss wie bei uns. Das folgende Video zeigt euch den Raum mit dem Radio und gibt euch einen kurzen Überblick der Gegenstände, die ihr im Zimmer findet:

Safe-Code finden und Tresor öffnen

Erst nachdem ihr die oben aufgeführten Schritte absolviert habt, erhaltet ihr den Safe-Code. Der Tresor befindet sich im ersten Stock des Gebäudes. Bei uns lautet der Code: 3196. Insgesamt könnt ihr in der Kampagne übrigens 9 Tresore öffnen. Klickt auf den verlinkten Guide, um alle weiteren Safes zu finden.



Bedenkt, dass der Code je nach Radionachricht unterschiedlich ist. Gebt den Code im Safe ein, den ihr im Radio-Rätsel erhalten habt. Das folgende Video zeigt euch den Weg vom Radioraum zum Tresor und unseren Lösungsweg:

