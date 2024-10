CoD Black Ops 6: Codes für alle Safes & Tresore (Safeknacker)

In Call of Duty: Black Ops 6 könnt ihr mehrere Tresore finden und knacken. Im Folgenden erfahrt ihr, wie ihr die Codes findet und die Safes öffnet.

Safeknacker freischalten

Insgesamt gibt es 9 Tresore, die ihr knacken müsst, um die Herausforderung Safeknacker abzuschließen. Die Safes befinden sich in den folgenden Missionen:

Mission 2: Blutfehde

Blutfehde Mission 3: Meistgesucht

Meistgesucht Mission 4: Jagdsaison

Jagdsaison Mission 5: Die Wiege

Die Wiege Mission 6: Entstehung

Entstehung Mission 7: High Roller

High Roller Mission 8: Bodenkontrolle

Bodenkontrolle Mission 9: Unter dem Radar

Unter dem Radar In eurem Unterschlupf (Turm/Unterschlupf)

Um den jeweiligen Tresor zu öffnen, müsst ihr die richtige Frequenz beim Radio, welches sich immer in der Nähe vom Tresor befindet, einstellen. Danach erhaltet ihr per Radio den Code, um den jeweiligen Safe zu öffnen.

Extrem wichtiger Hinweis: Die Codes sind bei allen Spielern unterschiedlich und werden immer zu Beginn der Mission neu generiert. Diese Randomisierung bedeutet, dass ihr immer mit dem jeweiligen Radio interagieren und auf die gesprochenen Zahlen hören müsst. Es ist nicht möglich, dass ihr die Codes einfach abschreibt. Deswegen zeigt euch der Guide nur den Weg zum entsprechenden Radio beziehungsweise Tresor.

Tresor-Code in Blutfehde

Wenn ihr euch in der Mission vor der großen Villa befindet, die ihr im zweiten Teil der Mission besucht, müsst ihr euch links halten. Geht in die linke Gasse und klettert dort den weißen Transporter hoch. Springt in den Lüftungsschacht und folgt dem Weg und dem Radiosignal. Tötet die beiden Wachen im Raum und interagiert mit dem Radio, um den Code zu erhalten. Das folgende Bild zeigt euch, wo sich die Gasse befindet:

Geht in die linke Gasse und springt in den Lüftungsschacht. (© Screenshot GIGA)

Safe-Code in Meistgesucht

Während der Gala, die direkt am Anfang der Mission stattfindet, müsst ihr euch in die Nähe des Check-Ins begeben. Geht an der Bar vorbei, hinter den goldenen Vorhang und haltet euch rechts. Dort findet ihr das Radio und den Code. Der folgende Screenshot zeigt euch, wo ihr den Tresor findet:

Hier findet ihr das Radio und den Tresor. (© Screenshot GIGA)

Tresor-Code in Jagdsaison

Der Tresor in der Mission Jagdsaison befindet sich im Südwesten des Gebiets. Geht dort in das Haus, das stark beschädigt ist und drei Stockwerke besitzt. Im Haus findet ihr das Radio und den Tresor. Der folgende Screenshot zeigt euch den Bereich auf der Karte, wo ihr das Haus findet:

Dort findet ihr das Radio und den Tresor. (© Screenshot GIGA)

Safe-Code in Die Wiege

Sobald ihr euch vor der Villa in der Mission Die Wiege befindet, betretet den linken Flügel. Geht durch die linke Tür und anschließend links die Treppe nach oben. Dreht euch nach der Treppe nach links. Dort findet ihr das Radio und den Tresor. Der folgende Screenshot zeigt euch den Eingang zum linken Flügel des Gebäudes:

Geht links ins Haus, lauft die linke Treppe hoch und dreht euch anschließend nach links. (© Screenshot GIGA)

Tresor-Code in Entstehung

Öffnet die Map und begebt euch in den roten Bereich. Folgt dem Gang und geht am Ende des Ganges nach rechts. In der Umkleide findet ihr das Radio und den Tresor. Der folgende Screenshot zeigt euch den Weg und den Fundort:

Hier findet ihr den Safe in der Mission Entstehung. (© Screenshot GIGA)

Safe-Code in High Roller

Das Radio und der Safe in der Mission High Roller befindet sich links vor dem großen Tresorraum. Dreht euch vor dem großen Tresorraum nach links. Links neben dem Fahrstuhl findet ihr das Radio. Nachdem ihr mit dem Radio interagiert habt, müsst ihr euch umdrehen und rechts am Fahrstuhl vorbei gehen. Dort findet ihr den Safe. Das folgende Bild markiert euch, wo ihr das Radio und den Safe findet:

Hier findet ihr den Safe in High Roller. (© Screenshot GIGA)

Tresor-Code in Bodenkontrolle

Im Terminal interagiert ihr hinter dem Check-in-Tresen mit dem Radio. Danach müsst ihr den Raum betreten, der rechts neben dem Tresen ist. Das folgende Bild markiert euch das Radio und den Fundort vom Tresor:

Hier findet ihr den Tresor in Bodenkontrolle. (© Screenshot GIGA)

Safe-Code in Unter dem Radar

Der Safe befindet sich beim Satelliten. Geht in das Haus und daraufhin in den ersten Stock. Im ersten Stock findet ihr das Radio und den Tresor. Die folgende Karte markiert euch das Haus, wo ihr beides findet:

Hier findet ihr den Tresor in Unter dem Radar. (© Screenshot GIGA)

Tresor-Code im Unterschlupf (Turm/Safehouse)

Um den Code für den Tresor im Unterschlupf zu bekommen, müsst ihr zuerst die Rätsel innerhalb des Turms lösen. Hierzu verfassen wir euch noch einen separaten Guide. Die Rätsel benötigt ihr übrigens auch für alle Trophäen und Erfolge.