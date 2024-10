CoD Black Ops 6: Anrufe in Entstehung finden

In der sechsten Hauptmission Entstehung von Call of Duty: Black Ops 6 könnt ihr mehrere Anrufe entgegennehmen. Nachdem ihr alle Telefone gefunden habt, erhaltet ihr zudem noch eine Belohnung. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte der Anrufe und welche Rewards auf euch warten.

Insgesamt gibt es 5 Anrufe, die ihr während der Mission Entstehung finden und entgegennehmen könnt. Das erste und letzte Telefon findet ihr automatisch, sie sind nicht verpassbar. Wenn ihr nah genug an einem Telefon seid, hört ihr es klingeln. Achtet also auf den Audiohinweis, der euch verrät, dass in der Nähe ein Telefon ist.



Um einen Anruf entgegenzunehmen, müsst ihr nichts Weiteres tun, außer mit dem Telefon zu interagieren. Hierfür müsst ihr nur Viereck beziehungsweise X drücken. Im roten Bereich „Cognitive Research“ befindet sich kein Telefon, dafür aber ein Safe.

Anruf 1 in Entstehung

Den ersten Anruf nehmt ihr automatisch entgegen. Nachdem ihr aus dem Aufzug steigt und zum ersten Mal gegen mehrere Zombies kämpft, findet ihr das Telefon an der Rezeption. Der Vollständigkeit halber zeigen wir euch das Telefon im folgenden Video:

Anruf 2 bis 4 in Entstehung

Alle weiteren Anrufe könnt ihr erst entgegennehmen, nachdem ihr den Greifhaken freigeschaltet habt. Den Greifhaken erhaltet ihr automatisch im Missionsverlauf.



Den zweiten Anruf findet ihr ganz im Westen des Gebäudes. Genauer gesagt im gelben Bereich „Advanced Combat Research“.



Nachdem ihr den zweiten Anruf entgegengenommen habt, müsst ihr euch umdrehen, etwas zurücklaufen und euch nach links oben in den grünen Bereich „Administration“ mit dem Greifhaken hochziehen. Geht ein Stück geradeaus, bis ihr den Anruf hört. Dort findet ihr den dritten Anruf. Das Telefon steht links vor den Aufzügen.



Den vierten Anruf findet ihr im blauen Bereich „Joint Projects“. Nachdem ihr das dritte Telefon gefunden habt, müsst ihr euch umdrehen und den Gang folgen, der nach Osten verläuft. Geht bis zum Ende und zieht euch mit dem Greifhaken in den blauen Bereich. Rennt nun weiter geradeaus, bis der Flur endet. Dort findet ihr das vierte Telefon.



Das folgende Video zeigt euch den gesamten Weg vom zweiten bis zum vierten Anruf. Folgt der Videoanleitung und ihr findet alle Telefone:

Anruf 5 in Entstehung

Das fünfte Telefon ist der letzte Anruf, das erhaltet ihr ebenfalls automatisch im Missionsverlauf. Nachdem ihr alle vier Terminal-Karten gefunden habt und mit dem Aufzug nach oben fahrt, geht ihr automatisch auf das Telefon zu. Der Vollständigkeit halber zeigen wir euch es im folgenden Video:

Belohnung für alle Anrufe in Entstehung

Sobald ihr alle fünf Anrufe gefunden habt, erhaltet ihr die Visitenkarte R-Gespräche. Wir zeigen euch die Visitenkarte auf dem folgenden Screenshot: