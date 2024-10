Horizon Zero Dawn: Alle Energiezellen finden und beste Rüstung bekommen

Aloy kann sich in Horizon: Zero Dawn verschiedene Outfits überstreifen, um sich vor bestimmten Schadensarten besser zu schützen. Die beste Rüstung stellt dabei das Schildweberin-Outfit dar, welches ihr nur durch eine bestimmte Quest erhaltet, die ihr leicht im Spiel übersehen könnt. Wir zeigen euch, wie ihr das Schildweberin-Outfit bekommt, die benötigten Energiezellen dafür findet und geben euch auch einen Überblick über alle anderen Rüstungen im Spiel.

Outfits und Rüstungen sind in Horizon: Zero Dawn überlebenswichtig und ihr solltet sie entsprechend der Situationen wechseln. Kämpft ihr etwa gegen eine Maschine, die Feuerschaden verursacht, könnt ihr bestimmte Outfits anlegen, die besonders resistent gegen Feuer sind. Dabei macht euch das besondere Schildweberin-Outfit sogar für kurze Zeit unbesiegbar. Wo ihr alle diese Rüstungen findet, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Schildweberin-Outfit – die beste Rüstung im Spiel

Das Schildweberin-Outfit ist die beste Rüstung in Horizon: Zero Dawn. Habt ihr sie angelegt, seid ihr immun gegen sämtlichen physischen Schaden und Elementangriffe. Selbst Fallschaden wird vom Outfit absorbiert. Jedoch geschieht dies nicht endlos. Bekommt ihr zu viel Schaden auf einmal, fängt die Rüstung an rot zu blinken. In so einem Fall müsst ihr dann so lange in Deckung gehen, bis das Blinken aufhört und könnt dann wieder Schaden absorbieren.

Solch eine mächtige Rüstung lässt sich natürlich nicht so ohne weiteres im Spiel finden und ihr müsst dafür eine bestimmte Nebenquest starten, fünf Energiezellen finden und zwei Puzzles in einem versteckten Bunker lösen.

Das alte Waffenlager befindet sich in einer unterirdischen Ruine nahe des Startgebiets.

Nebenquest „Altes Waffenlager“ und Fundorte der 5 Energiezellen

Das Schildweberin-Outfit befindet sich in einem alten Bunker unweit des Startgebiets. Jedoch müsst ihr im Bunker fünf Energiezellen einsetzen und zwei leichte Zahlenpuzzles lösen, bevor ihr das Outfit dort einsammeln könnt. Damit einher geht die Nebenquest „Altes Waffenlager“, die startet, sobald ihr die erste Energiezelle in der Spielwelt gefunden habt.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch, wie ihr alle Jagdprüfungen mit Bestleistung abschließen könnt:

Die fünf Energiezellen befinden sich alle an gut versteckten Orten, an denen ihr im Verlauf der Hauptstory vorbeikommt. Die letzte Energiezelle bekommt ihr dabei erst in einer der letzten Missionen, weswegen ihr euch das Schildweberin-Outfit nicht direkt zu Beginn schnappen könnt. Die Energiezellen findet ihr an folgenden Orten:

Energiezelle: Während der Hauptmission „Der Leib des Berges“ in Mutterherz in einem Nebenraum. Solltet ihr die Energiezelle verpasst haben, könnt ihr zum Ende der Story hin noch einmal hierher zurückkehren. Energiezelle: Während der Hauptmission „Maker's End“ im gleichnamigen Ort im Nordwesten der Weltkarte. Sie befindet sich ganz an der Spitze der zwölften Ebene. Energiezelle: Während der Hauptmission „The Grave-Hoard“ in der gleichnamigen Ruine im Nordosten der Weltkarte. Auf der dritten Ebene hinter einer verschlossenen Tür, die ihr per Puzzle öffnen müsst. Energiezelle: Während der Hauptmission „The Mountain that fell“ in der Ruine „GAIA Prime“ im Norden der Weltkarte. Auf der dritten Ebene an der Stelle, wo ihr euch abseilen müsst, könnt ihr zuvor links auf einen kleinen Vorsprung hüpfen, wo sich die Energiezelle in dem versteckten lila gefärbten Bereich befindet. Energiezelle: In den alten Ruinen, die ihr zu Beginn des Spiels mit der jungen Aloy erkundet habt. Kehrt hierhin als Erwachsene zurück und ihr könnt mit eurem Speer eine verschlossene Tür aufstemmen, wo ihr die letzte Energiezelle findet. © Guerilla Games / Mapgenie, Bearbeitung GIGA

Sämtliche Energiezellen müsst ihr übrigens nicht zwangsläufig während der Missionen einsammeln. Ihr könnt auch nach Abschluss der Story noch in jeden Bereich zurückkehren. Die Energiezellen werden übrigens erst nach Erreichen des nächsten Checkpoints gespeichert. Ihr müsst sie also erneut einsammeln, wenn ihr zuvor sterben solltet. Alle Fundorte der Energiezellen seht ihr auch noch einmal im folgenden Video des YouTube-Kanals PowerPyx.

Ring-Puzzles im alten Bunker lösen

Mit allen fünf Energiezellen im Schlepptau könnt ihr jetzt zum alten Bunker zurückkehren und zunächst zwei davon beim ersten Ring-Puzzle rechts einsetzen. Das Rätsel ist recht simpel: Rechts wird euch von oben nach unten eine Zahlenfolge angezeigt, die euch ähnlich wie bei einer Uhr die Stellungen der fünf Schalter links daneben vorgibt. Die Reihenfolge von links nach rechts lautet: Oben, rechts, unten, links, oben.

Nun könnt ihr bereits in den Raum mit dem Schildweberin-Outfit gelangen, müsst ihn aber auf der gegenüberliegenden Seite direkt wieder verlassen, um das zweite Rätsel mit den Ringen zu lösen. Setzt also die restlichen drei Energiezellen ein und löst das Puzzle wie gewohnt – nur, dass ihr die Stellungen der Ringe nun über Winkelgrad-Angaben links davon angezeigt bekommt. Die Lösung lautet von links nach rechts: Rechts, links, oben, rechts, links.

Jetzt habt ihr es geschafft und könnt euch die Rüstung aus dem Raum nehmen. Dabei beendet ihr die Quest „Altes Waffenlager“ und bekommt die Schildweberin-Outfit-Kiste, die ihr aus dem Inventar heraus öffnen müsst. Legt ihr die Rüstung dann an, schaltet ihr zudem die Trophäe „Schildweberin-Outfit erhalten“ frei.

So sieht das Schildweberin-Outfit aus. (© Guerilla Games)

Alle Rüstungen im Überblick

Da ihr das Schildweberin-Outfit erst spät im Spiel erhalten könnt, müsst ihr vorher auf andere Rüstungen ausweichen. Diese sind zahlreich im Spiel vertreten und lassen sich alle von Händlern gegen Metallscherben kaufen. Zudem verlangt der Händler bestimmte Rohstoffe oder Trophäen von Maschinen.

Rüstungen solltet ihr nie wegschmeißen oder verkaufen, da sie alle unterschiedliche Resistenzen aufweisen, sich bei bestimmten Situationen besser anbieten und ihr dann stets die Klamotten wechseln könnt. Zudem verändern sie auch das Aussehen von Aloy, denn das Auge spielt schließlich mit. Die besten Outfits in Horizon: Zero Dawn haben die Qualitätsstufe „Sehr selten“ (lila). Ihr könnt sie alle beim Händler für Jagdbedarf in Meridian kaufen.

Update: Durch den DLC „The Frozen Wilds“ finden vier weitere Outfits ihren Weg ins Spiel. Effekte und Kosten haben wir in der Tabelle ergänzt!

Outfit: Carja-Seide (Schwer) Effekte: 3x Modifikations-platz Kosten: 770x Metallscherben

1x Langbein-Herz

Outfit: Banuk-Eisjägerin (Schwer) Effekte: 2x Modifikations-platz

50 Eis-widerstand Kosten: 800x Metallscherben

1x Läufer-Herz

20x Metallgefäß

Outfit: Nora-Überlebende (Schwer) Effekte: 2x Modifikations-platz

15 Feuer-widerstand

15 Eis-widerstand

15 Schock-widerstand

15 Verderbnis-schutz Kosten: 900x Metallscherben

2x Wächter-Herz

40x Lohe

Outfit: Oseram-Funkenfängerin (Schwer) Effekte: 2x Modifikations-platz

50 Schock-widerstand Kosten: 800x Metallscherben

2x Leuchtendes Geflecht

Outfit: Stille Nora-Jägerin (Schwer) Effekte: 2x Modifikations-platz

50 Tarnung Kosten: 800x Metallscherben

1x Brüllrücken-Herz

Outfit: Banuk-Verderbnistilgerin (Schwer) Effekte: 2x Modifikations-platz

50 Verderbnis-schutz Kosten: 760x Metallscherben

1x Graser-Herz

Outfit: Carja-Feuerwappen (Schwer) Effekte: 2x Modifikations-platz

50 Feuer-widerstand Kosten: 780x Metallscherben

1x Stürmer-Herz

Outfit: Nora-Beschützerin (Schwer) Effekte: 2x Modifikation-splatz

30 Nahkampf-schutz Kosten: 1000x Metallscherben

1x Panzerwanderer-Herz

Outfit: Oseram-Pfeilbrecherin (Schwer) Effekte: 2x Modifikations-platz

30 Fernkampf-widerstand Kosten: 1100x Metallscherben

1x Kristallgeflecht

Outfit: Schatten-Getreue (Schwer) - wird nach der Hauptquest „Der Schrecken der Sonne“ freigeschaltet Effekte: 3x Modifikation-splatz

Schützt vor Blendungs- und Schalleffekten Kosten: 680x Metallscherben

1x Pirscher-Herz

Outfit: Banuk-Eisjägerin (Meister) (DLC!) Effekte: 3x Modifikations-platz

60 Eis-Widerstand Kosten: 14x Blauglanz

Outfit: Carja-Feuerwappen (Profi) (DLC!) Effekte: 3x Modifikations-platz

60 Feuer-Widerstand Kosten: 16x Blauglanz

Outfit: Stille Nora-Jägerin (Meister) (DLC!) Effekte: 3x Modifikations-platz

35 Tarnung Kosten: 18x Blauglanz

Outfit: Banuk-Werak-Häuptling (DLC!) Effekte: 2x Modifikations-platz

Bietet Gesundheits-erholung über Zeit Kosten: Erhaltet ihr nach Abschluss der Hauptquest „Für den Werak“ im DLC „The Frozen Wilds“

