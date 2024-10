Blizzard verteilt Geschenke: Diablo-4-Spieler können Gratis-Items einstreichen

Auch in der Hölle wird Halloween gefeiert. Entwickler Blizzard stellt jetzt ein neues Event vor, während dem sich Spieler Geschenke sichern können. Dafür müsst ihr auch gar nicht viel tun.

Am 29. Oktober startet das „makabres Fest“ in Diablo 4. Im Halloween-Event für das Action-RPG verteilt Entwickler Blizzard vier Geschenke und hält zusätzlich eine Überraschung parat.

Doch zuerst zu den Geschenken. Vom 29. Oktober bis zum 1. November könnt ihr euch jeden Abend ein kostenloses kosmetisches Item. Das geht auch kinderleicht – ihr müsst euch nur einloggen und das jeweilige Item im Shop abholen. Diese Gegenstände warten auf euch:

In einem Blog-Post versichert Blizzard, dass ihr nicht jeden Tag für die Gegenstände parat stehen müsst. Noch bis zum 5. November um 21 Ihr könnt ihr alle verpassten Items im Shop abholen (Quelle: Blizzard).

Diablo 4 hat zu Halloween noch ein extra mehr zu bieten. Blizzard will hier noch nicht zu viel verraten. In „Süßes oder Hackbeil“ wird es allerdings um den Schlächter gehen:

Der berüchtigte Menschenmörder namens Schlächter will mit euch spielen ... und zwar das grausame Glücksspiel „Süßes oder Hackbeil“! Während der Feierlichkeiten kann euch jeder Schrein in einem Dungeon neben seinem normalen Aktivierungseffekt einen Überraschungseffekt verleihen. Wird euch der Schrein unsagbare Reichtümer schenken oder wird euer Dungeondurchgang in Rauch aufgehen?