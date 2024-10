Diablo 4: Vessel of Hatred sorgt für Rekordhoch auf Steam – doch es hagelt Kritik

Das erste Addon für Blizzards Action-Rollenspiel sorgt für neue Rekordzahlen auf Steam. Doch der Launch von Vessel of Hatred lief alles andere als glatt.

Diablo 4: Dank Addon zum Steam-Comeback

In der Nacht zum 8. Oktober 2024 sollte es um 01:00 Uhr so weit sein. Zu später Stunde öffneten sich die Tore zu Vessel of Hatred, dem ersten Addon für Diablo 4 – zumindest war das Blizzards Plan. Doch zum Unmut der Nachtschwärmer in unserer Zeitzone musste der Release um mehrere Stunden verschoben werden.

Erst um 06:00 Uhr morgens verkündete Community Director Adam Fletcher via X, dass die Server mit samt Vessel of Hatred und Season 6 endlich online sind. (Quelle: X).

Dem Spielerandrang tat das jedoch keinen Abbruch. Laut SteamDB erreichte Diablo 4 auf Steam 46.014 gleichzeitig aktive Nutzer, mehr als Blizzards Rollenspiel bisher auf Valves Plattform erreichen konnte. (Quelle: SteamDB).

Wie gut sich Vessel of Hatred auf den anderen Plattformen schlägt, ist aktuell unbekannt. Diablo 4 erschien für den PC im Juni 2023 zunächst nur fürs Battle.net und erst vier Monate später auf Steam. Außerdem kann Diablo 4 auch über den Game Pass gespielt werden, das Addon muss jedoch zusätzlich gekauft werden. Dazu kommen natürlich noch die Spieler auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X | S.

Kritik in den Steam-Rezensionen

In den Nutzerwertungen auf Steam sieht es aktuell nicht sehr rosig aus. Das Addon selbst steht bei insgesamt nur 45 Prozent positiven Rezensionen. (Quelle: Steam). Das Hauptspiel hat unter den kürzlich abgegeben Rezensionen ebenfalls an Zuspruch verloren und steht dort bei 67 Prozent positiven Bewertungen. (Quelle: Steam).

Kritisiert werden neben den genannten Launchproblemen auch Probleme bei der Verfügbarkeit der neuen Inhalte, die für einige Spieler noch gesperrt blieben – obwohl diese gekauft wurden. Die Story der Kampagne kommt, vor allem aufgrund eines sehr schwachen Endes, nicht sehr gut an.

Spieler, die seit Release auf dem Enternal-Realm spielen und nicht jede Season von vorne beginnen, fühlen sich vor den Kopf gestoßen. Ihre Level 100 Charaktere sind jetzt auf Stufe 50 und ihre Ausrüstung größtenteils nutzlos. Es wird sich zeigen, wie sich die Nutzerwertungen in den nächsten Tagen entwickeln, wenn mehr Spieler in das Addon einsteigen. Auf Metacritic steht Vesser of Hatred übrigens bei einer Wertung von 85. (Quelle: Metacritic).

