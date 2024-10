Traumhaft für Mittelalter-Fans: Strategie-Hit auf Steam klingt wie mein neues Lieblingsspiel

Ein frisch angekündigtes Strategiespiel auf Steam kombiniert zwei meiner Lieblings-Games. Die Mischung aus Crusader Kings und Civilization sieht schon jetzt super aus. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Neue Steam-Hoffnung: Liegecraft verbindet zwei meiner Lieblings-Strategiespiele

Nicht jedes Spiel muss das Rad komplett neu erfinden. Manchmal reicht schon die schlaue Kombination mehrerer bekannter Features und Genres, um einen Gaming-Hit zu erschaffen. Entwickler From Chaos ist mit Liegecraft schon auf dem besten Weg dahin (auf Steam ansehen).

Das frisch angekündigte Strategiespiel will gleichzeitig ein rundenbasiertes 4X-Strategiespiel und ein Rollenspiel sein. Ihr seid ein König im Mittelalter, der in einer Welt aus Hexfeldern lebt. Ähnlich wie in Sid Meier’s Civilization erweitert ihr Runde für Runde euer Land und baut euer Reich aus.

Gleichzeitig will Liegecraft aber auch Geschichten wie in einem RPG erzählen. So sollen Könige und Vasallen unterschiedliche Persönlichkeiten haben, die ihr Verhalten beeinflussen. Als gewaltiger Crusader-Kings-Fan werde ich da natürlich hellhörig.

Die Beziehung zwischen einzigartigen Persönlichkeiten anstelle von Staaten wie in vielen anderen Strategiespielen, macht schon das Mittelalter-Spiel von Paradox so einmalig. Es sorgt für so viele spannende Geschichten, an die sich Spieler später zurückerinnern können. Wer den ganzen Tag von oben auf sein Reich herabschaut, will schließlich auch mal nach unten steigen und mit den eigenen Rittern einen trinken gehen.

Neues Strategiespiel auf Steam sieht jetzt schon super aus. (© From Chaos.)

Liegecraft sieht toll aus, aber der Name geht gar nicht

Wenn Liegecraft jetzt schon strategische Komplexität liefert (eine der Schwächen von Crusader Kings) kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Der Release des Spiels ist allerdings noch ein ganzes Stück entfernt. Liegecraft soll 2025 im Early Access erscheinen.

Liegecraft From Chaos

Nach all dem Lob habe ich allerdings doch noch eine Beschwerde zum Abschluss: From Chaos, in aller Liebe, ihr könnt immer noch den Namen ändern. „Liegecraft“ klingt nicht wie ein episches Mittelalter-Strategiespiel, sondern wie ein Mobile-Game, das mich mit Werbung voller Fake-Gameplay nervt. Da muss es doch eine bessere Alternative geben.