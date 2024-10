Ein Fest für Battlefield-Fans: Im Dezember erscheint Steams meistgewünschter Ego-Shooter

Während des Steam Next Fests lockte der Shooter Delta Force zehntausende Spieler an und beendet die Demo nun mit einer Release-Ankündigung.

Delta Force gibt Release bekannt

Der neue Shooter aus der traditionsreichen Reihe Delta Force startet einen Reboot. Das Spiel bietet neben großen Multiplayerschlachten im Stile von Battlefield auch einen Extraction-Modus ähnlich Escape from Tarkov. Beides konnten Fans beim Steam Next Fest testen und das neue Delta Force erreichte fast 40.000 gleichzeitig aktive Spieler in der Spitze. (Quelle: SteamDB).

Entwickler Team Jade beendete die Demo mit der Release-Ankündigung für die PC-Version, die am 5. Dezember 2024 erscheinen soll. Delta Force erscheint auf Steam und auch im Epic Games Store.

Open Beta statt Early Access

Statt einer Early-Access-Phase wird es eine Global Open Beta geben, eine Erklärung, worin konkret der Unterschied besteht, bleiben die Entwickler jedoch schuldig. (Quelle: Steam). Ein Release für Konsolen und auch eine Mobile-Variante sind im ersten Quartal 2025 geplant.

Die Beta-Version soll im Vergleich zur Demo diverse neue Inhalte wie Karten, Modi, Waffen und Operator mit sich bringen. Allerdings gibt es keine Details zu einer geplanten Singleplayer-Kampagne von Delta Force.

Der bisherige Fortschritt, mit Ausnahme einiger spezieller Freischaltungen aus der Demo, wird nicht in die Open Beta übertragen. Diese beinhaltet übrigens auch einen Ingame-Shop mit einem Battle Pass und Skins. Pay2Win, so beteuern die Entwickler, soll es aber nicht geben.

Auf Steam ist Delta Force auf Platz 4 der am meisten gewünschten Spiele und damit der begehrteste Ego-Shooter auf Valves Plattform. Auf dem dritten Platz steht zurzeit Hollow Knight: Silksong. Silber geht an den bereits spielbaren Mix aus MOBA und Hero-Shooter Deadlock und die seit längerem unangefochtene Nummer 1 ist Monster Hunter: Wilds. (Quelle: Steam).

Am 5. Dezember dürfen Fans übrigens direkt in die erste Season von Delta Force starten. Diese trägt den Namen Genesis und enthält den ersten Schwung neuer Inhalte für den Shooter.

