Horror-Comeback nach 13 Jahren: Steam-Hit erfüllt all meine Wünsche zu Halloween

No More Room in Hell 2: Launch-Trailer

Ein tolles Horror-Game auf Steam feiert sein großes Steam-Comeback. Der Koop-Hit No More Room in Hell 2 kann dabei hoffentlich an den chaotischen Zombie-Spaß des Vorgängers anschließen. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

13 Jahre altes Horror-Game ist immer noch spitze

No More Room in Hell ist eines der besten Koop-Spiele, die ihr auf Steam spielen könnt. Die Half-Life-Mod schickt euch in zombieüberlaufene Städte oder Bauernhöfe und verlangt das fast Unmögliche von euch: Überleben.

Es ist schon ein paar Jahre her, doch die chaotischen Missionen mit Fokus auf Nahkämpfe haben mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Natürlich ist jedes Spiel mit Freunden gleich besser und in No More Room in Hell dürft ihr gleich sieben Mitstreiter mitnehmen. Das sorgt dann auch für jede Menge Chaos und Diskussionspotenzial, wenn es darum geht, einen Weg durch die Zombie-Horden zu schlagen oder das Loot und die Waffen aufzuteilen. Das 13 Jahre alte Spiel ist auf Steam sogar komplett kostenlos.

No More Room in Hell No More Room in Hell Team

No More Room in Hell 2 ist jetzt verfügbar

Der Nachfolger No More Room in Hell 2 ist jetzt auf Steam verfügbar und will das Erbe des Vorgängers antreten. Zu den größten Vorteilen zählt die deutlich verbesserte Grafik. Der Entwickler Torn Banner Studios setzt auf die Unreal Engine 5.

Auch der zweite Teil setzt wieder auf Permadeath und Koop mit bis zu 8 Spielern. Zusätzlich könnt ihr euren Charakter jetzt auch verbessern – solange er die Mission nur überlebt. Laut der Produktbeschreibung auf Steam sollt ihr den Untoten jetzt auch mithilfe von Stealth entgehen können.

No More Morre in Hell 2 ist ab sofort auf Steam im Early-Access verfügbar und kostet 28,99 Euro (auf Steam ansehen). Im Laufe der Entwicklung sollen auch noch wichtige Features folgen. Aktuell gibt es beispielsweise noch keine Zombie-Infektionen, durch die jeder Treffer der Untoten das Ende bedeuten könnte.

No More Room in Hell 2 Torn Banner Studios

Ich freue mich schon gewaltig, mich mit meinen Freunden zurück in die Apokalypse zu stürzen. Gerade ein Koop-Modus mit 8 Spielern erlaubt es auch mal, eine größere Truppe zusammenzutrommeln. Laut Trailern und Beschreibungen sieht No More Room in Hell 2 schon mal genau nach dem Spiel aus, das ich mir dieses Jahr zu Halloween gewünscht habe. Natürlich muss es jetzt auch noch gut sein. Das werde ich wohl in den nächsten Tagen herausfinden.