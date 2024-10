Silent Hill 2 Remake: Kettenbox – Codes & Schlüssel finden

Um endlich aus dem Krankenhaus vom Silent Hill 2 Remake zu entkommen, müsst ihr das Rätsel um die Kettenbox lösen. Ihr benötigt einen Schlüssel und zwei Zahlen-Codes, um sie zu öffnen. Wir helfen euch dabei.

Wollt ihr gleich die Antworten und gar nicht erst die Wege dorthin erfahren, dann klickt die Fragen zum Aufklappen an:

Alle Antworten zusammengefasst Wo finde ich den Schlüssel zur Kettenbox? Im Untersuchungszimmer 4. Er befindet sich im Auge der Puppe auf dem OP-Tisch. Wie lautet der Code zum Vorhängeschloss an der Kettenbox? 1622 Wie lautet der Code zum Tastenfeld an der Kettenbox? 9659

Schlüssel für die Kettenbox finden

Um den Schlüssel für die Kettenbox zu finden, begebt euch nach der Enthüllung der Box durch die Tür links von euch.

Lauft durch das Behandlungszimmer in den Aufenthaltsraum der Schwestern. Verlasst den Aufenthaltsraum und lauft um das Treppenhaus herum, um zur Treppe zu gelangen. © Screenshot und Bearbeitung GIGA Nehmt die Treppe nach oben in die dritte Etage (3F). Lauft durch das Röntgenzimmer ins Untersuchungszimmer 4. Auf dem OP-Stuhl sitzt eine Puppe und links neben ihr auf dem Tisch liegt ein "Gewaltinstrument". Sammelt es ein. © Screenshot und Bearbeitung GIGA Interagiert mit der Puppe, wählt den rechten Arm (euer Rechts) und zerstört ihn mit dem "Gewaltinstrument" aus dem Inventar heraus. Wählt den linken Arm und schiebt ihn nach oben. Das Auge wird enthüllt. Springt über das eingeschlagene Fenster in Untersuchungszimmer 5. Lauft zur Nordwand von D2 und reißt die Wand ein. Betretet D2 und lauft weiter zu D1. Nehmt die Leiter in D1 nach unten. © Screenshot und Bearbeitung GIGA Lauft über die Cafeteria zum Raum "Krankenakten" und quetscht euch durch das Loch hinten in der Westwand. Im Raum dahinter ist ein Loch in der Nordwand. Darin findet ihr den "Schlüssel der Glückseligkeit". © Screenshot GIGA Lauft damit zurück zum OP-Stuhl und verwendet den "Schlüssel der Glückseligkeit" aus dem Inventar heraus am Auge der Puppe. Entnehmt den Schlüssel "Lapis-Auge", mit dem ihr das Schloss an der Kettenbox öffnen könnt.

Stellt sicher, dass ihr alle Sammelgegenstände in dem Bereich eingesammelt habt. Sobald ihr den Schlüssel an der Kettenbox verwendet, wird der Zugang verschwinden.

Code für das Vorhängeschloss der Kettenbox finden

Um den Code für das runde Vorhängeschloss an der Kettenbox zu finden, müsst ihr den mittleren Gang betreten.

Lauft durch zur Toilette und klettert über das Loch oben in der Wand auf die andere Seite. Lauft durch L1 durch und springt durch das Loch in der Westwand auf den Flur dahinter. Betretet M1 und interagiert mit der Uhr an der Nordwand. Stellt die Uhr auf 2. © Screenshots und Bearbeitung GIGA Betretet Raum M3 und reißt die Westwand ein. Dahinter findet ihr einen kleinen Raum mit einem Waschbecken, in dem 6 Pillen liegen. © Screenshot GIGA Links vom Waschbecken auf dem Boden findet ihr ein Buch und ein Rätsel, das euch zum Code führt. Rechts von dem Loch in der Wand, das ihr eingerissen habt, findet ihr ein kleines Loch mit der Notiz "watch it go dark". © Screenshot und Bearbeitung GIGA Schaut durch das Loch und zählt, wie oft das Licht der Lampe ausgeht. Die Zahl ist 2.

Mit dem rätselhaften Gedicht habt ihr alle Zahlen und Hinweise auf den Code für das Vorhängeschloss der Kettenbox. Das Rätsel lautet:

"1 Jahr lang haben sie mich beobachtet.

Haben mich mit unzähligen Pillen (6) gefüttert.

Wenn die laute Stunde (2) kommt

und die Finsternis hereinbricht (2), zittere ich wie Espenlaub." "Kalenderblatt" in Silent Hill 2 Remake

Der Code für das Vorhängeschloss lautet also 1622! Kehrt also zurück zum Raum mit der Kettenbox und gebt in das linke runde Vorhängeschloss den Code ein. Bedenkt, dass der Bereich sich verschließt, wenn ihr den Code eingebt. Sammelt dort also alle Sammelgegenstände ein.

Code für das Tastenfeld an der Kettenbox finden

Es ist nur noch ein Gang übrig – der Durchgang rechts von der Kettenbox. Lauft also hindurch, um den letzten Code zu bekommen.

Lauft an L2, dem Fahrstuhl und den Duschen vorbei und reißt die Wand zur Wäscherei auf. Betretet L2 über die Wäscherei und schiebt den Schrank zur Seite. Schiebt jetzt den Container durch die Tür unter das Loch in der Wand, um hoch- und hindurchklettern zu können. © Screenshot und Bearbeitung GIGA Lauft durch L3 in den Aussichtsraum und sammelt den Schlüssel zum Büro des Direktors auf dem Boden vor dem Fernseher ein. Begebt euch zum Büro des Direktors im Süden der Karte, wo ihr zuvor schon das Armbänder-Rätsel gelöst habt. Klettert die Leiter hoch auf Ebene 3 und schaut euch in dem großen Raum das Fixierbett an. Lauft um oder durch die Räume 11, 12 und 13, um zu dem namenlosen Raum neben dem Fahrstuhl zu gelangen. Interagiert mit dem Generator in der Ecke, um den Strom einzuschalten. © Screenshots und Bearbeitung GIGA Kehrt zurück zum Fixierbett und schaltet den Strom ein. Der Code brennt sich in das Bett ein. © Screenshot GIGA

Der Code für das Tastenfeld lautet also 9659. Lauft zurück zur Kettenbox und gebt ihn ein. Damit habt ihr die Kettenbox geöffnet und könnt dem Verlauft der Story von Silent Hill 2 weiterfolgen.

