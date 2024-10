Silent Hill 2 Remake: Armbänder finden & richtig anordnen

Im Krankenhaus von Silent Hill 2 Remake müsst ihr drei Armbänder finden. Diese benötigt ihr für das Rätsel im Büro des Direktors. Die Hand lässt den Schlüssel erst los, wenn ihr alle drei Armbänder in richtiger Reihenfolge angebracht habt.

Unterschiede bei Schwierigkeitsgraden: Das Röntgenbild-Rätsel und der Schwesternzimmer-Code sind unterschiedlich schwer zu lösen und der Codes ist anders. Die Fundorte der Armbänder und ihre Reihenfolge an der Hand sind bei "Leicht", "Standard" und "Schwer" gleich.

Anzeige

Um Hinweise auf die Fundorte der drei Armbänder zu bekommen, müsst ihr die drei Notizen, die auf der Kommode rechts vom Schreibtisch liegen, lesen. Folgende Hinweise erhaltet ihr:

Patientin 0130 wurde nach L1 verlegt . Dort müsst ihr also hin, um eines der Armbänder zu finden.

. Dort müsst ihr also hin, um eines der Armbänder zu finden. Patient 0090 ist in Zimmer D1 , wo ihr euch nach einem weiteren Armband umsehen müsst.

, wo ihr euch nach einem weiteren Armband umsehen müsst. Patient 0050 ist in Zimmer C1, wo ihr ebenfalls nach einem Armband suchen müsst.

Anzeige

Das erste Armband finden (L1, Ebene 2F)

Verlasst das Büro des Direktors und lauft nach links. L1 ist abgeschlossen, also lauft weiter bis zur Damenumkleide. Hier findet ihr die Schrotflinte und einen Teddybären auf einem Stuhl. Interagiert mit dem Bären, um die verbogene Nadel zu bekommen.

In der Damenumkleide (orange markiert) findet ihr die verbogene Nadel, die ihr später brauchen werdet. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anzeige

Verlasst das Zimmer und lauft weiter in Richtung Norden zum Aufenthaltsraum der Schwestern. Hier findet ihr auf dem Tisch den Schlüssel zum Raum L1. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort:

Auf diesem Tisch im Aufenthaltsraum der Schwestern findet ihr den Schlüssel zu L1. (© Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Betretet mit dem Schlüssel Raum L1 und schaut euch gut um. Auf der einen Seite findet ihr einen Container, den ihr zur Luke an der Decke schieben könnt. Tut dies und klettert auf die andere Seite.

Springt im Raum dahinter über das Fenster auf die andere Seite. Erkundet den Raum weiter, bis ihr an der Wand mit einem Loch ankommt, in dem sich ein Monster (Mannequin) versteckt. Es klettert hinunter und ihr müsst hinterher, indem ihr mit dem Loch interagiert.

Anzeige

Ihr befindet euch jetzt in 1F. Klettert durch die Luke unten in der Wand in den Raum mit den Krankenakten. An der Nordwand von "Krankenakten" auf dem Boden findet ihr das markierte Armband. Folgendes Bild zeigt euch den genauen Fundort:

Das markierte Armband findet ihr im Raum mit den Krankenakten. (© Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Armbänder aus D1 und C1 besorgen

Die Wege zu den anderen beiden Armbändern sind miteinander verwoben, weshalb wir euch die folgenden Schritte für beide Fundorte in diesem Abschnitt zusammenfassen.

Innenhofschlüssel finden

Begebt euch jetzt in den Raum C1 auf Ebene 2F, der offen ist. An der Wand seht ihr ein Poster, das ihr abreißen müsst. Ein Zettel fällt herunter und gibt euch den Hinweis auf das Schwimmbad. James zeichnet auf der Karte von Ebene 1F beim Schwimmbad ein Auge als Hinweis.

Anzeige

Geht als Nächstes zum Treppenhaus im Nordwesten und lauft hinunter in 3F. Der Raum D1 ist mit einem Vorhängeschloss versperrt, für das ihr den Code finden müsst.

An der Tür über dem Schloss sind Pfeile eingezeichnet. Sie verraten euch schon mal die Drehfolge beim Eingeben des Codes. Jetzt braucht ihr nur noch die Zahlen.



Zerschlagt das Fenster zum Untersuchungszimmer 5 und schnappt euch vom Schreibtisch den Innenhofschlüssel, 1F.

Schwimmbad abschließen & blutverschmiertes Armband finden

Lauft hindurch zum Röntgenzimmer und schnappt euch dort vom Tisch die Röntgen-Notiz und das Röntgenbild. Ein Röntgenbild müsst ihr noch holen. Diese Bilder müsst ihr auf dem Röntgensichtgerät richtig platzieren, um den Code zu bekommen.

Begebt euch über das offene Treppenhaus zur Ebene 1F und dort zu der Doppeltür im Flur, über der "Inner Ward" geschrieben steht. Verwendet den Innenhofschlüssel, 1F, um die Tür zu öffnen. Das folgende Bild zeigt euch ihren Standort:

Die Innenhoftür findet ihr mitten auf der Karte von Ebene 1. (© Screenshot GIGA)

Begebt euch zum Aufenthaltsraum der Ärzte, wo ihr an der Wand die Notiz mit Tastenfeld-Kombination findet, die euch dabei hilft, das Schwesternzimmer in 2F zu betreten.

Lauft jetzt zum Aufenthaltsraum und zwängt euch durch das Loch in der Westwand hindurch. So gelangt ihr zum Raum Apotheke. Hier befindet sich ein Abfluss, in den etwas hineingefallen ist. Das müssen wir herausholen.

Verlasst den Apothekenraum jetzt durch das Fenster und betretet den Garten. Lauft jetzt zum Gewächshaus und klettert durch das Fenster ins Schwimmbad hinein. Lauft durch zu den Duschen und öffnet die Abkürzung (Tür). Schnappt euch aus dem einen Raum den Katheter. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort:

Auf diesem Waschbecken in den Duschen des Schwimmbads findet ihr den Katheter. (© Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Kombiniert den Katheter im Menü mit der verbogenen Nadel aus der Damenumkleide (Fundort siehe oben im Artikel). Begebt euch jetzt zurück zur Apotheke und interagiert mit dem Abfluss im Boden. Wählt im Inventar "Katheter mit verbogener Nadel" und holt euch den Wartungsschlüssel aus dem Abfluss.

Kehrt zurück zum Schwimmbad und interagiert mit der Metallplatte auf dem Boden. Wählt aus dem Inventar den Wartungsschlüssel, um sie zu öffnen. Betätigt den Hebel, um das Wasser aus dem Schwimmbecken abzulassen.

Betretet das leere Schwimmbecken und brecht mit eurer Waffe die Wand auf, an der das Auge aufgemalt ist. Aus dem Loch holt ihr das blutverschmierte Armband heraus. Ihr habt jetzt fast alle Armbänder zusammen.

Schwesternzimmer-Code und letztes Röntgenbild

Als Nächstes müsst ihr zum Schwesternzimmer im Norden der Ebene 2F. Dieses ist allerdings durch ein Schloss mit einem Tastenfeld versperrt. Den Hinweis auf den Code habt ihr im Aufenthaltsraum der Ärzte (weiter oben in dieser Lösung) gefunden. Die folgenden Bilder zeigen euch die Hinweise auf die Codes je nach Schwierigkeitsgrad, darunter findet ihr die Lösungen:

Das sind die Hinweise auf den Code zum Krankenschwesternzimmer. (© Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Schwesternzimmer-Code "Leicht" 3578

Schwesternzimmer-Code "Standard" 3578

Schwesternzimmer-Code "Schwer" 7456

Betretet das Schwesternzimmer und lauft hindurch zum Behandlungszimmer. Schnappt euch das letzte Röntgenbild aus der Badewanne. Um es sauberzumachen, müsst ihr im nächsten Schritt den Schimmelreiniger finden.

Den Schimmelentferner findet ihr in der Durchreiche der Küche auf Ebene 1F. Haltet einfach Ausschau nach vielen Käfern an der Wand. Kombiniert den Schimmelentferner mit dem Röntgenbild und kehrt zurück zum Röntgenzimmer.

Mit diesem Schimmelentferner könnt ihr das letzte Röntgenbild säubern. (© Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Röntgenbild-Rätsel lösen und schmutziges Armband bekommen

Platziert jetzt alle Röntgenbilder auf das Röntgensichtgerät und schaut euch die Kratzer an. Sie müssen einander überlappen, damit ihr die darin eingeritzten Zahlen erkennen könnt. Egal, ob "Leicht", "Standard" oder "Schwer", der Code lautet 4 - 37 - 12.

Damit habt ihr den Code für das Vorhängeschloss zum Raum D1. Geht dorthin und gebt Folgendes ein:

Nach rechts auf die 4

Nach links auf die 37

Nach rechts auf die 12

Im Raum D1 findet ihr ein Bett. Interagiert mit dem Bett und in einer Videosequenz deckt ihr es auf. Sammelt das schmutzige Armband vom Bett auf. Damit habt ihr alle drei Armbänder zusammen.

Armbänder-Rätsel lösen

Kehrt zurück zum Büro des Direktors in 2F und interagiert mit der Hand auf dem Schreibtisch. Platziert alle drei Armbänder darauf in der folgenden Reihenfolge:

Blutverschmiertes Armband Markiertes Armband Schmutziges Armband

Ihr müsst die Armbänder in dieser Reihenfolge platzieren und die Zahlen nach vorne drehen, um das Rätsel zu lösen. (© Screenshot GIGA)

Dreht die Armbänder so, dass sie die Zahlen 92 - 45 - 71 zeigen. Die Hand öffnet sich und ihr bekommt den Schlüssel zum Lagerraum des Direktors, der euch zum Bücherrätsel und damit zum Tresor-Code führt.

Mögt ihr Rätsel? Dann habt ihr sicherlich Spaß an dem folgenden Quiz für Horrorspiel-Kenner!

Das Grusel-Quiz: Erkennst du diese Horror-Games an nur einem Screenshot?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.