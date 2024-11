Dragon Age – The Veilguard: Knochenjagd in den Hallen der Nekropole

Das Reich der Trauerwacht ist gespickt mit Rätseln, Geheimnissen und vor allem Knochen. Begebt euch in Dragon Age: The Veilguard auf Knochenjagd in der Nekropolis und vervollständigt das Skelett. Wir zeigen euch, wo ihr alle Teile findet.

Knochenjagd in der Nekropolis starten

Nachdem ihr den Professor Emmrich Volkarin angeheuert habt, könnt ihr euch in den Tiefen Nevarras umsehen. Zwischen Untoten, Geistern und Dämonen finden sich auch viele kleine Helfer – oder auch Wisps – die gerne mit euch spielen wollen. So auch bei der Knochenjagd.



Unweit des Fraktions-Händlers, findet ihr den Startpunkt der Knochenjagd. Seht ihr einen Sarg mit zwei lila Fackeln, seid ihr am richtigen Fleck. Wir haben euch diesen zusätzlich auf der Karte markiert:

Hier startet ihr die Knochenjagd in der Nekropolis. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Knochenjagd absolvieren

Stellt euch vor den offenen Sarg und interagiert mit dem Skelett, welches innen liegt. Es beginnt sofort ein Timer 1:40 Minute. In dieser Zeit müsst ihr die vier Bestandteile des Skeletts finden. Haltet nach weiteren lila Flammen Ausschau, denn dort verstecken sich die Knochen. Allerdings kann eure Sicht unter anderem durch hohe Vasen oder Ähnlichem blockiert werden.



Entfernt ihr euch zu weit von dem Suchbereich, wird der Timer gestoppt und alle gefundenen Knochen verschwinden – ihr müsst also wieder von vorne beginnen. Damit der Timer bei der Suche nicht ausläuft, haben wir euch alle Fundorte der Knochenjagd für euch aufgezeichnet:

Habt ihr alle vier Bestandteile der Jagd eingesammelt, müsst ihr zurück zu dem Sarg eilen und erneut mit diesem interagieren. Das kleine Irrlicht wird sich freuen und kann von euch eingesammelt werden, um eine weitere Tür zu öffnen.

