7 knifflige Logikspiele, um eure grauen Zellen in Schwung zu bringen

Screenshot© GIGA 3 / 8

Anzeige

Schwierigkeitsgrad: ★★★☆☆

Umfang: Levelbasiert

Auch in diesem Denkspiel müsst ihr Farben sortieren, das Prinzip ist bekannt aus diversen Apps: Gießt die Flüssigkeiten in den Reagenzgläsern so um, dass in jedem Glas nur noch eine einzige Farbe übrigbleibt. Was einfach klingt, wird mit zunehmender Anzahl an Farben und Gläsern immer kniffliger. Knobelprofis spielen am besten die optionalen Power-ups, um den Schwierigkeitsfaktor weiter zu erhöhen.