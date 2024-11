Dragon Age – The Veilguard: Beste Abstammung und Fraktion

Der Abstammung eures Rooks lässt sich in Dragon Age: The Veilguard bestimmen. Doch nicht nur durch sie wird Rooks Geschichte definiert – auch die gewählte Fraktion bringt bestimmte Boni mit sich und lässt sich stärken. Alles, was ihr über Abstammungen, Fraktionen und Gruppierungen wissen müsst, verraten wir euch hier.

Die beste Abstammung für euren Rook

Ihr könnt zu Beginn zwischen vier Rassen wählen. Einen großen Unterschied gibt es zwischen den vier Optionen allerdings nicht – mit Ausnahme der Zwerge.

Menschen : Menschen bilden einen großen Teil der Bevölkerung von Thedas. Sie können sowohl Magier, Schurken wie auch Krieger sein

: Menschen bilden einen großen Teil der Bevölkerung von Thedas. Sie können sowohl Magier, Schurken wie auch Krieger sein Zwerge : Anders als alle anderen Abstammungen, können die Zwerge keine Magie verwenden – allerdings stellen sie hervorragende Krieger dar.

: Anders als alle anderen Abstammungen, können die Zwerge keine Magie verwenden – allerdings stellen sie hervorragende Krieger dar. Qunari : Groß und stark beschreibt die Qunari am besten. Keineswegs muss ein Qunari jedoch eien Axt schwingen. Auch Magier und Schurken finden sich unter ihnen.

: Groß und stark beschreibt die Qunari am besten. Keineswegs muss ein Qunari jedoch eien Axt schwingen. Auch Magier und Schurken finden sich unter ihnen. Elfen: Wer als Elf in Dragon Age: The Veilguard spielt, kann insbesondere mit Blick auf die Hauptgeschichte weitere Dialogoptionen erwarten. Wie auch bei den Menschen und Qunari, können Elfen zu Schurken, Kriegern oder Magiern werden.

Jede gewählte Rasse – ähnlich wie mit der Klasse und Fraktion – erhält von Zeit zu Zeit individuelle Optionen während Dialogen.

Alle Fraktionen und ihre Vorteile

Sechs Fraktionen warten in Dragon Age: The Veilguard auf euch – und Rook war Teil von einer. Während eurer Charaktererstellung, lassen sich nicht nur Klasse und Rasse bestimmen, sondern auch der Hintergrund von Rook. Welche die beste Abstammung von Rook ist, müsst ihr also an eurem Spielstil festmachen.



War Rook ein Grauer Wächter, Schattendrache oder doch eine Krähe? Wie dem aus sein mag, jede Fraktion bringt Boni für euren Charakter mit sich. Neben erhöhten Schaden gegen Fraktions-Feinden gibt es jeweils einen weiteren Bonus:

Die Meister des Schicksals

Führt Takedowns mit weniger Aufwand aus. Teilt mehr Schaden gegen Söldner aus.

Die Schattendrachen

Der Cooldown eurer Klassenspezifischen-Fähigkeiten wird gesenkt. Teilt mehr Schaden gegen die Venatori aus.

Die Krähen von Antiva

Tragt einen weiteren Trank mit euch. Teilt mehr Schaden gegen die Antaam aus.

Die Grauen Wächter

Gesundheits- und Verteidigungswerte sind leicht erhöht. Teilt mehr Schaden gegen die Dunkle Brut aus.

Die Trauerwacht

Ihr könnt einen zusätzlichen Effekt auf eure Gegner legen. Teilt mehr Schaden gegen Untote und Dämonen aus.

Die Schleierspringer

Kritischer Schaden wird erhöht. Teilt mehr Schaden gegen Nichts-Berührte aus.



Eure Fraktionen bietet nicht nur Hintergrundinformationen. (© Screenshot GIGA)

Zu den nicht spielbaren Fraktionen, die ihren Platz in Thedas finden, gehören die Antaam, Venatori und die aus dem Vorgängerspiel bekannte Inquisition.

Fraktionspunkte erhalten und Bande stärken

Achtung: Basierend auf eurer Wahl zwischen Minrathous und Treviso, wird es schwieriger für eine der Fraktionen Punkte zu sammeln.

Neben den oben genannten Punkten, erhaltet ihr einen weiteren Bonus: als Teil einer Fraktion, ist euer Name dort bekannt und ihr erhaltet schneller Ansehen.



Fraktionspunkte sind für den späteren Spielverlauf äußerst wichtig und können euch das Finale vereinfachen. Insgesamt 3200 Punkte lassen sich für jede Fraktion sammeln. Welche Stufe ihr – insgesamt gibt es drei – mit einer Fraktion habt, könnt ihr über die Weltkarte einsehen. Habt ihr das Maximum erreicht, schaltet ihr eine Trophäe für die jeweilige Fraktion frei.

Fraktionspunkte erhaltet ihr durch das Erfüllen von Quests – basierend auf der Komplexität der Quest, variiert die Menge an gewonnenen Punkten. Zusätzlich erhaltet ihr Punkte für eine Fraktion bei dem jeweiligen Händler dieser. Allerdings bekommt ihr hier nur Punkte für das Verkaufen von Wertgegenständen – nicht aber für das Aufkaufen des Inventars.

Händler einer Fraktion aufwerten

Im Hauptquartier einer Fraktion findet ihr einen Händler, der euch passende Gegenstände verkauft. Doch nicht alle sind für euch von Anfang an verfügbar. Damit ihr an weitere Mementos, Ausrüstungsgegenstände oder Dekorationen kommt, müsst ihr den Händler aufwerten.



Jeder Händler kann auf Stufe vier hochgestuft werden. Dafür braucht ihr nicht nur eine ganze Menge Gold und Ressourcen, sondern auch Fraktionspunkte.

Jeder Fraktionen hat ihren eigenen Shop mit exklusiven Gegenständen. (© Screenshot GIGA)

Übrigens: Jeder Händler hat ein Geschenk im Inventar, den ihr einem eurer Gefährten geben könnt. So findet ihr im Laden der Krähen von Antiva ein Geschenk für Lucanis, bei den Schleierspringern eines für Bellara und so weiter. Mit dem Überreichen erhaltet ihr Beziehungspunkte mit dem Charakter – perfekt also, um eine Romanze voranzubringen.

