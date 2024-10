Dragon Age - The Veilguard: Trophäen-Leitfaden für alle Erfolge & 100 %

Um die Platin in Dragon Age Veilguard freizuschalten, müsst ihr nicht so schwitzen, wie noch beim Vorgänger. Der Schwierigkeitsgrad spielt nämlich keine Rolle und mit dem Wissen aus unserem Trophäen-Leitfaden schaltet ihr alle Erfolge und Achievements in einem Spieldurchgang frei!

Anzeige

Spoiler-Warnung: Im Trophäen-Leitfaden gehen wir detailliert auf Ereignisse in der Story ein. Wenn ihr euch also nicht spoilern wollt, spielt das Spiel einmal durch und schaut dann wieder rein!

Roadmap zur Platin

Insgesamt könnt ihr in Dragon Age Veilguard 52 Erfolge (1.000 Gamerscore) bzw. 53 Trophäen (1x Platin, 1x Gold, 13x Silber, 38 Bronze) freischalten.

Anzeige

Ihr werdet ca. 60 Stunden brauchen, um alle Trophäen freizuschalten. Je nachdem, ob ihr Dialoge überspringt oder nicht, kann die Spielzeit aber auch 40 bis 80 Stunden umfassen.

brauchen, um alle Trophäen freizuschalten. Je nachdem, ob ihr Dialoge überspringt oder nicht, kann die Spielzeit aber auch 40 bis 80 Stunden umfassen. Es gibt vier verpassbare Trophäen. Sofern ihr aber alle Regionen gründlich absucht sowie sämtliche Nebenquests und Quests von Begleitern macht, werdet ihr das meiste ganz automatisch freischalten.

Sofern ihr aber alle Regionen gründlich absucht sowie sämtliche Nebenquests und Quests von Begleitern macht, werdet ihr das meiste ganz automatisch freischalten. Nach dem ersten Drittel des Spiels kommt es zu einer wichtigen Entscheidung, bei der ihr entweder Treviso oder Minrathous helfen könnt. Von der Fraktion, der ihr nicht helft, verschwindet der Fraktionshändler aus dem Spiel. Es kann dann schwierig werden, bei dieser Fraktion die Trophäe für maximalen Ruf zu erhalten. Steigert daher schon früh im Spiel den Ruf bei der Fraktion, der ihr nicht helfen wollt durch den Verkauf von Wertgegenständen. Unser Tipp: Helft Minrathous und nicht Treviso! So herum ist das Verpassen der Trophäe für Treviso und Minrathous eher unwahrscheinlich.

könnt. Von der Fraktion, der ihr nicht helft, verschwindet der Fraktionshändler aus dem Spiel. Es kann dann schwierig werden, bei dieser Fraktion die Trophäe für maximalen Ruf zu erhalten. Steigert daher schon früh im Spiel den Ruf bei der Fraktion, der ihr nicht helfen wollt durch den Verkauf von Wertgegenständen. So herum ist das Verpassen der Trophäe für Treviso und Minrathous eher unwahrscheinlich. Es gibt kein freies Spiel nach der Story . Nach dem Ende kommt ihr aber über den "Fortsetzen"-Button im Hauptmenü wieder vor den "Point of no Return". Dieser beginnt mit der Hauptquest "Wenn Pläne sich ergänzen", wenn ihr Morrigan im "Wilden Schwan" in Dockstadt treffen sollt. Erstellt euch hier unbedingt einen manuellen Spielstand! Dann könnt ihr von hier aus verpasste Nebenquests oder Aktivitäten für Trophäen nachholen. Das Spiel gibt euch auch noch einmal einen entsprechenden Hinweis an der Stelle.

. Nach dem Ende kommt ihr aber über den "Fortsetzen"-Button im Hauptmenü wieder vor den "Point of no Return". Dieser beginnt mit der Hauptquest "Wenn Pläne sich ergänzen", wenn ihr Morrigan im "Wilden Schwan" in Dockstadt treffen sollt. Erstellt euch hier unbedingt einen manuellen Spielstand! Dann könnt ihr von hier aus verpasste Nebenquests oder Aktivitäten für Trophäen nachholen. Das Spiel gibt euch auch noch einmal einen entsprechenden Hinweis an der Stelle. Stellt sicher, dass ihr alle Begleiterquests und Regionsquests der Fraktionen abschließt, bevor ihr das Finale spielt. So stellt ihr sicher, dass ihr das beste Ende seht, bei dem alle überleben, denn dafür gibt es ebenfalls einen Erfolg.

der Fraktionen abschließt, bevor ihr das Finale spielt. So stellt ihr sicher, dass ihr das beste Ende seht, bei dem alle überleben, denn dafür gibt es ebenfalls einen Erfolg. Der Schwierigkeitsgrad spielt keine Rolle für die Trophäen. Alle Erfolge lassen sich auch auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad freischalten.

für die Trophäen. Alle Erfolge lassen sich auch auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad freischalten. Euch stehen 100 manuelle Speicher-Slots zur Verfügung. Erstellt euch regelmäßig manuelle Spielstände.

zur Verfügung. Erstellt euch regelmäßig manuelle Spielstände. Die Romanzen in Dragon Age Veilguard sind für die Trophäen nicht relevant. Ihr könnt alle Begleiterquests auch ohne Romanzen abschließen.

Im Folgenden listen wir euch alle Trophäen und Erfolge von Dragon Age: The Veilguard mit ihren Freischaltbedingungen auf. Zudem findet ihr bei einzelnen Achievements weitere Guides, die euch die Freischaltung erleichtern sollen.

Ein kompletter Satz

Probleme verursacht und die Welt gerettet. Schaltet alle anderen Trophäen frei.

Anzeige

Trophäe: Platin

Platin Gamerscore: -

Teil 1: Aufgabe in Minrathous

In gewisser Weise hat der Plan funktioniert. Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest frei.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Teil 2: Im Bruchtann

An einem ausgesprochen ungewöhnlichen Ort eine unerwartete Bekanntschaft gemacht. Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest frei.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Teil 3: Erwachen

Eine singende Klinge und das Erwachen einer uralten Magie entdeckt. Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest frei.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Teil 4: Tevinter bei Nacht

Eine Finsternis gefunden, die sich über die Straßen von Minrathous hinaus tief eingebrannt hatte. Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest frei.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Teil 5: Anvallenim

Die finsteren Bewegungen eines Kults enthüllt und einige aufschlussreiche Einsichten erlangt. Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest frei.

Anzeige

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Teil 6: Altes Blut und noch ältere Eide

Einem Sturm getrotzt, um ein uraltes Geheimnis zu lüften, und bewiesen, was Führungsstärke ist. Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest frei.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Teil 7: Feuer, Feder und das Nichts

In allen Ecken der Welt gesucht, um eine einzigartige Gruppe zu bilden. Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest frei.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Teil 8: Kein größeres Opfer

Wachsam gewesen, Frieden gefunden und die Bedeutung von Opferbereitschaft erlebt. Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest frei.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Teil 9: Bindungen und geschwärzte Flügel

In einer auseinanderbrechenden Welt eine Familie gefunden. Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest frei.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Anzeige

Teil 10: Das Blut von Arlathan

Einem blutroten Pfad durch das Kernland eines alten Reichs gefolgt. Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest frei.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Teil 11: Fallende Schatten

Dem Bösen durch das Herz Antivas gefolgt und erfahren, dass Licht die weitesten Schatten wirft. Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest frei.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Teil 12: Die besten Geschichten

Im Schatten ihres Vermächtnisses den Thron vermeintlicher Götter erklommen. Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest frei.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Teil 13: Der letzte Schachzug

Das Einzige, was man noch verlieren kann, ist alles. Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest frei.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Teil 14: Der Schreckenswolf erhebt sich

Dämonen, Drachen, Dunkler Brut und selbst dem Schreckenswolf getrotzt. Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest frei.

Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 50

Jene, die zusammenhalten (Verpassbar!)

Allen Widrigkeiten zum Trotz ein glückliches Ende geschrieben. Erhaltet ihr, wenn ihr das beste Ende erreicht habt. Dafür müssen sechs der sieben Begleiter von Rook überleben. Harding oder Davrin sterben immer, dies kann nicht verhindert werden. Zudem müssen auch wichtige NPCs von Fraktionen (wie Strife von den Schleierspringern) überleben. Sofern ihr alle Begleiterquests und Fraktionsquests abschließt, bevor ihr das Finale spielt, seid ihr hier auf der sicheren Seite.

Am Ende jeder Questreihe von Begleitern bekommen diese den Status "Held der Schleierwacht", was für das Überleben am Ende wichtig ist. Verbessert zudem den Ruf aller Fraktionen auf drei Sterne. Über den Verkauf von Wertgegenständen bei Fraktionshändlern könnt ihr den Ruf am schnellsten steigern. Vor dem Endgame verkauft ihr also am besten nicht zu viel. Vor dem "Point of no Return", der mit der Hauptquest "Wenn Pläne sich ergänzen" beginnt, bekommt ihr auch noch einmal ein Hinweisfenster mit dem Status gezeigt. Dieser sollte wie auf dem Bild unterhalb aussehen.

Stärkt eure Begleiter und Fraktionen maximal, um das beste Ende zu erreichen. (© Screenshot GIGA)

Für die finale Schlacht solltet ihr Taash zu den Schleierspringern schicken, Lucanis zu den Krähen von Antiva und Harding zu den grauen Wächtern. Schickt bei der Zuweisung vor dem Endboss Taash an die Front. Beachtet ihr alle diese Vorbereitungen, werdet ihr die Trophäe erhalten.

Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 75

Der Sturm, bezwungen

Bald ist die vergiftete Frucht reif. Hierfür müsst ihr eine versteckte Endsequenz freischalten, indem ihr drei besondere Kodexeinträge im Spielverlauf sammelt.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 20

In Friedenszeiten

Nach einer Tragödie Hoffnung gefunden. Hierfür müsst ihr drei Blumen in den Hossberg-Feuchtlanden pflücken, nachdem ihr dort alle Regionsquests abgeschlossen habt. Diese müsst ihr dann zu einem Geist beim großen Bereich im Südosten bringen, um die Trophäe freizuschalten.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Keine wahren Götter

Allen Altären der Evanuris die darin schlummernde Magie entzogen. Die Trophäenbeschreibung ist hier etwas irreführend. Für diesen Erfolg müsst ihr sowohl alle Evanuris-Altare als auch alle Fen-Harel-Altare finden und abschließen.

Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25

Reflexionen

Einer Eluvian-Expertin dabei geholfen, sich in einer zerstörten Welt selbst zu finden. Hierfür müsst ihr alle Begleiterquests von Bellara abschließen.

Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25

Eine neue Berufung

Einem furchtlosen Wächter dabei geholfen, seine neue Bestimmung zu finden. Hierfür müsst ihr alle Begleiterquests von Davrin abschließen.

Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25

Der Tod steht ihm gut

Einem alten Nekromanten dabei geholfen, sein Vermächtnis zu gestalten. Hierfür müsst ihr alle Begleiterquests von Emmrich abschließen.

Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25

Ein Lied aus dem Stein

Einer erfahrenen Späherin dabei geholfen, einen neuen Pfad zu finden. Hierfür müsst ihr alle Begleiterquests von Harding abschließen.

Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25

Blutsbande

Einem Meisterassassinen dabei geholfen, sich seinen Dämonen zu stellen. Hierfür müsst ihr alle Begleiterquests von Lucanis abschließen.

Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25

Stadt der Schatten

Einer erfahrenen Detektivin dabei geholfen, die Schatten ihrer Vergangenheit zu lüften. Hierfür müsst ihr alle Begleiterquests von Neve abschließen.

Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25

Kleiner Drache

Einerm Drachenjägere dabei geholfen, herauszufinden, was in hem brennt. Hierfür müsst ihr alle Begleiterquests von Taash abschließen.

Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25

Eine Erinnerung an falsche Götter

Die erste Erinnerung von Fen'Harel erlebt. Siehe Trophäe "Eine Erinnerung an eine alte Freundschaft".

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Eine Erinnerung an unseren Fehler

Die zweite Erinnerung von Fen'Harel erlebt. Siehe Trophäe "Eine Erinnerung an eine alte Freundschaft".

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Eine Erinnerung an schwarze Herzen

Die dritte Erinnerung von Fen'Harel erlebt. Siehe Trophäe "Eine Erinnerung an eine alte Freundschaft".

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Eine Erinnerung an eine Manifestation

Die vierte Erinnerung von Fen'Harel erlebt. Siehe Trophäe "Eine Erinnerung an eine alte Freundschaft".

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Eine Erinnerung an Ruhe

Die fünfte Erinnerung von Fen'Harel erlebt. Siehe Trophäe "Eine Erinnerung an eine alte Freundschaft".

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Eine Erinnerung an eine alte Freundschaft

Die sechste Erinnerung von Fen'Harel erlebt. Hierfür müsst ihr der Nebenquest "Reue des Schreckenswolfs" folgen, die während der Hauptquest automatisch in eurem Quest-Log landen wird. Im Verlauf sammelt ihr sechs verschiedene Wolf-Statuetten, die ihr im Hauptraum der Bibliothek im Leuchtturm platzieren könnt. Nach den jeweiligen Zwischensequenzen erhaltet ihr insgesamt sechs Erfolge dafür. Diese Quest ist auch wichtig, um Mythals Essenz für das beste Ende zu erhalten.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Glanzvolle Leistung

Mindestens 20 Andenken gefunden und sie derm Behütere übergeben. Siehe Trophäe "Glanzstück".

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10

Glanzstück

Mindestens 80 Andenken gefunden und sie derm Behütere übergeben. Andenken könnt ihr im Spielverlauf in allen Ecken der Spielwelt finden. Es sind bläulich leuchtende Objekte, die ihr beim Behüter in der Werkstatt abgeben könnt, um diese in bis zu 10 Stufen aufzuwerten. Die Werkstatt wird automatisch während der Hauptquest im Leuchtturm freigeschaltet.

Es gibt insgesamt 182 Andenken im Spiel. Wie viele ihr schon habt, wird im Bibliothek-Menü beim Menüpunkt "Andenken" angezeigt. Da ihr für die Trophäe "Erweiterungen!" eure Ausrüstung auf die höchste Stufe verbessern müsst, werdet ihr die Werkstatt in jedem Fall bis zum Maximum verbessern müssen. Dafür sind ungefähr 140~150 Andenken notwendig. Wenn ihr alle Regionen und Levelbereiche gründlich absucht, werdet ihr genug finden. Besonders Bereiche, die ihr nur einmalig während Missionen besucht, solltet ihr gut nach Andenken absuchen. Viele Andenken werden auch bei Händlern und Fraktionshändlern verkauft, nutzt also auch diese Quellen.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 20

Über den Kaiserlichen Hochweg

Sämtliche Bezirke im Norden von Thedas aufgesucht. Hierfür zählen nur die Bereiche, die ihr auch jederzeit über die Schnellreise auf der Weltkarte erreichen könnt. Einmalig besuchte Gebiete während Quests zählen dafür nicht. Die Trophäe werdet ihr automatisch im Spielverlauf bekommen, während ihr alle Nebenquests und Begleiterquests abschließt. Weitere Abschnitte einzelner Regionen werden erst nach und nach im Spielverlauf zugänglich.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Die Krallen der Vergeltung

Den Krähen dabei geholfen, eine Botschaft an die zu senden, die Antiva für sich beanspruchen wollen. Hierfür müsst ihr alle Fraktionsquests in Treviso abschließen. Wenn ihr euch nach dem ersten Spieldrittel bei der Story-Entscheidung gegen Treviso entscheidet und stattdessen Minrathous helft, kann es schwer werden, diese Trophäe zu erhalten. In so einem Fall solltet ihr schon vorher beim Fraktionshändler Wertgegenstände verkaufen, um genug Ruf zu erhalten.

Hinweis: Diese Trophäe ist derzeit noch verbuggt. Solltet ihr sie nach Abschluss aller Quests noch nicht freigeschaltet haben, verkauft Wertgegenstände beim Fraktionshändler, bis der Wert für Quests und Verkäufe über 3.200 steigt. Diesen Wert könnt ihr auf der Weltkarte im Bildschirm links einsehen (siehe Bild unten).

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Das Licht in der Dunkelheit

Den Grauen Wächtern dabei geholfen, herauszufinden, was bleibt, wenn sich alles in Asche verwandelt. Hierfür müsst ihr alle Fraktionsquests in den Hossberg-Feuchtlanden abschließen.

Hinweis: Diese Trophäe ist derzeit noch verbuggt. Solltet ihr sie nach Abschluss aller Quests noch nicht freigeschaltet haben, verkauft Wertgegenstände beim Fraktionshändler, bis der Wert für Quests und Verkäufe über 3.200 steigt. Diesen Wert könnt ihr auf der Weltkarte im Bildschirm links einsehen (siehe Bild unten).

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Die Seele einer Stadt (Verpassbar!)

Den Schattendrachen dabei geholfen, die verdorbene Seele von Minrathous ans Licht zu zerren. Hierfür müsst ihr alle Fraktionsquests in Dockstadt abschließen. Wenn ihr euch nach dem ersten Spieldrittel bei der Story-Entscheidung gegen Minrathous entscheidet und stattdessen Treviso helft, kann es schwer werden, diese Trophäe zu erhalten. In so einem Fall solltet ihr schon vorher beim Fraktionshändler Wertgegenstände verkaufen, um genug Ruf zu erhalten. Um sicherzugehen, solltet ihr jedoch Minrathous und nicht Treviso bei der Story-Entscheidung wählen!

Hinweis: Diese Trophäe ist derzeit noch verbuggt. Solltet ihr sie nach Abschluss aller Quests noch nicht freigeschaltet haben, verkauft Wertgegenstände beim Fraktionshändler, bis der Wert für Quests und Verkäufe über 3.200 steigt. Diesen Wert könnt ihr auf der Weltkarte im Bildschirm links einsehen (siehe Bild unten).

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Auslöschung in Arlathan

Den Schleierspringern dabei geholfen, eine erneute Katastrophe in Arlathan zu verhindern. Hierfür müsst ihr alle Fraktionsquests im Arlathan-Wald abschließen.

Hinweis: Diese Trophäe ist derzeit noch verbuggt. Solltet ihr sie nach Abschluss aller Quests noch nicht freigeschaltet haben, verkauft Wertgegenstände beim Fraktionshändler, bis der Wert für Quests und Verkäufe über 3.200 steigt. Diesen Wert könnt ihr auf der Weltkarte im Bildschirm links einsehen (siehe Bild unten).

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Der Ruf von Gold und Gesellschaft

Den Meistern des Schicksals auf der Suche nach Heldenmut, Ruhm und Kameradschaft geholfen. Hierfür müsst ihr alle Fraktionsquests in der Halle des Heldenmuts abschließen.

Hinweis: Diese Trophäe ist derzeit noch verbuggt. Solltet ihr sie nach Abschluss aller Quests noch nicht freigeschaltet haben, verkauft Wertgegenstände beim Fraktionshändler, bis der Wert für Quests und Verkäufe über 3.200 steigt. Diesen Wert könnt ihr auf der Weltkarte im Bildschirm links einsehen (siehe Bild unten).

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Das Übersinnliche und das Seltsame

Der Trauerwacht dabei geholfen, dämonische, untote und gefährliche Anomalien aufzuspüren. Hierfür müsst ihr alle Fraktionsquests in den Hallen der Nekropole abschließen.

Hinweis: Diese Trophäe ist derzeit noch verbuggt. Solltet ihr sie nach Abschluss aller Quests noch nicht freigeschaltet haben, verkauft Wertgegenstände beim Fraktionshändler, bis der Wert für Quests und Verkäufe über 3.200 steigt. Diesen Wert könnt ihr auf der Weltkarte im Bildschirm links einsehen (siehe Bild unten).

Sollten sich die Fraktionstrophäen nicht bei euch freischalten, bringt diesen Wert durch Verkäufe über 3.200. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Ein hochgeschätztes Geschäft

Wisst Ihr, nur wenige sind einer Einladung würdig. Im Spielverlauf werdet ihr automatisch die Quest "Das schwarze Emporion" erhalten. Folgt der Quest, um einen besonderen Händler in Dockstadt freizuschalten. Anschließend bekommt ihr den Erfolg.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Ein neues Erscheinungsbild

Zum ersten Mal das Aussehen eines Gegenstandes verändert. Interagiert mit der Garderobe im Leuchtturm und verändert das Aussehen eines beliebigen Gegenstands über das Ausrüstungsmenü.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Turmendspiel

Fünf Eliminierungen ausgeführt. Füllt die Betäubungsanzeige von Feinden und führt dann einen Takedown über die angezeigte Taste beim Gegner aus. Erledigt auf diese Weise fünf Feinde.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Das Wohlwollen einer Gruppierung

Ein Gruppierungsgeschäft erstmals aufgewertet. Wertet einen beliebigen Fraktionshändler einmal auf.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Rune zur Verbesserung

Zum ersten Mal eine Rune eingesetzt. Runen erhaltet ihr im Spielverlauf automatisch. Rüstet sie im Charakter-Bildschirm auf der rechten Seite aus, um die Trophäe freizuschalten.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Guten Flug

Einen Gegner besiegt, indem du ihn im Kampf über eine Kante gestoßen hast.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Nostalgischer Ausflug

Fallhöhen getestet und im Leuchtturm überlebt. Diese Trophäe kann verbuggt sein. Bei uns kam sie, als wir die Leuchtturm-Rätsel gelöst haben und vom Bibliotheksbalkon hinuntergesprungen sind.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Mit klarem Verstand und offenen Herzen (Verpassbar!)

Deine Stimme zu Mythal fliegen gelassen. Hierfür müsst ihr Mythals Essenz während der Quest "Reue des Schreckenswolfs" ohne Kampf erhalten.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15

Erweiterungen! (Verpassbar!)

Je eine Waffe, Rüstung und Accessoire zur maximalen Stufe und zur höchsten Seltenheit aufgewertet. Wertet die Werkstatt im Leuchtturm mit Andenken (ca. 140~150 sind nötig) auf Maximalstufe 10 auf. Anschließend müsst ihr eine legendäre Waffe, eine legendäre Rüstung und einen legendären Gürtel auf die höchste Stufe upgraden, um die Trophäe zu bekommen.

Wichtiger Hinweis: Manche Regionen im Spielverlauf besucht ihr nur einmalig während bestimmter Quest. Diese Bereiche solltet ihr besonders gründlich nach Andenken durchsuchen, ansonsten kann es euch am Ende des Spiels passieren, dass ihr zu wenig habt, um die Werkstatt maximal aufzuwerten. In so einem Fall wäre dieser Erfolg verpassbar!

Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25

Sich jeden Vorteil gesichert

Mindestens 52 Punkte in Rooks Fertigkeitenbäume investiert. Durch Levelaufstiege und den Abschluss aller Fen'Harel-Altare könnt ihr insgesamt bis zu 66 Skill-Punkte erhalten. Gebt 52 davon für Fertigekiten aus.

Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25

Vom Himmel geholt

Alle Hohen Drachen im Norden von Thedas besiegt. Hohe Drachen sind Endgegner in bestimmten Nebenquests und Begleiterquests. Da ihr diese ohnehin alle abschließen müsst, kommt diese Trophäe ganz automatisch.

Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25

Entfesselt

Die Siegel einer alten Bedrohung gebrochen und dich ihr gestellt. Erhaltet ihr für das Besiegen des hohen Drachen in den Hallen der Nekropole am Ende der Heimsuchungen-Questreihe.

Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25

Quiz: Wie gut kennst du dich mit Retro-Gaming aus?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.