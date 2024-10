Dragon Age – The Veilguard: Spielzeit und Kapitel im Überblick

Die Welt von Thedas ist groß und gibt Raum zum Erkunden. Doch wie lange werdet ihr Rook und die Schleierwacht auf ihrem Abenteuer begleiten? Wir haben die gesamte Spielzeit von Dragon Age – The Veilguard mitsamt aller Kapitel für euch im Überblick.

Alle Antworten in Kurzform Wie lange dauert Dragon Age: The Veilguard? Basierend auf eurem Spielstil rund 30 bis 70 Stunden. Wie viele Kapitel gibt es? Innerhalb der Hauptgeschichte gibt es 13 Kapitel. Können Quests verpasst werden? Ja – sofern es sich nicht um eine Hauptquest handelt.

Gesamte Spielzeit von Dragon Age: The Veilguard

Eine feste Spielzeit lässt sich im Fall von Dragon Age: The Veilguard nicht festmachen. Immerhin kann diese alleine durch die Charaktererstellung – und die Mühe, die ihr in diese steckt – deutlich länger oder kürzer ausfallen. Auch Rätsel wie die der Schatzkammer in Rivain können auf euer Zeitkonto schlagen.



Grob lässt sich jedoch sagen, dass die Hauptgeschichte eine Spielzeit von 30 bis 35 Stunden beträgt. Mit allen Neben- und Gefährtenquests beläuft sich die gesamte Spielzeit von Dragon Age: The Veilguard auf rund 50 bis 60 Stunden. Seid ihr ein Trophäenjäger oder wollt alle Evanuris-Altare finden, könnt ihr rund 5 bis 10 weitere Stunden drauf rechnen.

Quests können verpasst werden

Wer nicht aufpasst, kann die Spielzeit auch verringern – denn einige der Quests können verpasst werden. Hat einer eurer Begleiter eine Aufgabe für euch, kann diese auf der Karte mit einem Uhr-Symbol versehen sein. Das bedeutet, dass die Quest nach einer Weile oder dem Fortschreiten innerhalb der Hauptgeschichte, verschwindet.



Insbesondere solltet ihr aufpassen, wenn ihr eine Romanze mit Taash eingehen wollt. Wie ihr hier vorgehen müsst, erklären wir euch in unserem Guide zu allen Romanzen in Dragon Age: The Veilguard.

Alle Kapitel im Überblick

Die Hauptgeschichte von Dragon Age: The Veilguard umfasst 13 Kapitel – ausgenommen hiervon sind nicht nur die Nebenquests, sondern auch alle Gefährten- und Fraktions-Quests. Nach dem Beenden eines Kapitels erhaltet ihr automatisch eine Bronze-Trophäe.



Im Folgenden findet ihr alle Kapitel:

Aufgabe in Minrathous Im Bruchtann Erwachen Tevinter bei Nacht Anvallenim Altes Blut und noch ältere Eide Feuer, Feder und das Nichts Kein größeres Opfer Bindungen und geschwärzte Flügel Das Blut von Arlathan Fallende Schatten Die besten Geschichten Der letzte Schachzug

