Dragon Age – The Veilguard: Evanuris-Altäre und Fen'Harel Statuen finden

Zeichen der alten Elfen lassen sich noch immer in Thedas finden – unter ihnen verschiedene Statuen. Verstreut auf der Karte lassen sich Evanuris-Altäre und Fen'Harel Statuen finden, die euch Boni und eine Trophäe liefern. Wir haben alle Fundorte der Evanuris-Altäre in Dragon Age: The Veilguard für euch gesammelt.

Alle Antworten in Kurzform Wie viele Evanuris-Altäre gibt es? Insgesamt gibt es 29 Stück. Welchen Nutzen haben sie? Fen'Harel Statuen geben euch einen Skill-Punkt. Evanuris-Altäre addieren eurer Gesundheit 100 Punkte hinzu.

Was sind Evanuris-Altäre?

Die Evanuris-Altäre sind – wie sich vom Name ableiten lässt – Statuen, die die Evanuris huldigen sollen. Zu ihnen zählen auch die Fen'Harel Statuen. Habt ihr eines von beiden gefunden, könnt ihr mit ihnen interagieren. Basierend auf der Art, passiert Folgendes:

Evanuris-Altar : Verteilt in der Nähe der Statue, findet ihr 4 schwebende Objekte, die wie große Scherben aussehen. Anhand der von der Statue ausgehenden Strahlen, könnt ihr die ungefähre Position der Scherben ausmachen – zusätzlich wird das klimpernde Geräusch lauter, je näher ihr an sie kommt. Greift sie mit einem Nah- oder Fernangriff an.

: Verteilt in der Nähe der Statue, findet ihr 4 schwebende Objekte, die wie große Scherben aussehen. Anhand der von der Statue ausgehenden Strahlen, könnt ihr die ungefähre Position der Scherben ausmachen – zusätzlich wird das klimpernde Geräusch lauter, je näher ihr an sie kommt. Greift sie mit einem Nah- oder Fernangriff an. Fen'Harel Statue: Aktiviert die leuchtende Statue, damit sich der Wolf dreht. Folgt seiner Schnauze, bis ihr einen schwebenden Geisterwolf seht. Nähert ihr euch ihm, ploppt eine kleine Statue von Fen'Harel auf, die ihr einsammeln könnt.

Immer der Schnauze nach. (© Screenshot GIGA)

Für jede Statue, mit der ihr erfolgreich interagiert habt, gibt es einen Bonus für euren Charakter. Habt ihr alle Scherben eines Evanuris-Altars zerstört, erhaltet ihr +100 Gesundheit. Mit jeder gefundenen Statue von Fen'Harel, gibt es einen Skill-Punkt für Rook.

Fundorte aller Evanuris-Altäre und Fen'Harel Statuen

Hinweis: Ihr werdet nicht von Beginn an alle Evanuris-Altäre und Fen'Harel Statuen finden können. Da die Karte sich erst im Verlauf der Geschichte und durch zusätzliche Gefährten-Quests vervollständigt, werdet ihr einige der Statuen erst später aufsuchen können.

In allen Hauptgebieten der Weltkarte werdet ihr die Statuen der Elfen finden können. Mit 29 Stück, werdet ihr jedoch eine Weile suchen müssen. Zusätzlich sind manche der Evanuris-Altäre hinter Wänden oder anderen kleineren Rätseln versteckt.



Habt ihr alle Altäre und Statuen gefunden, erhaltet ihr die Trophäe „Keine wahren Götter“. Im Folgenden haben wir alle Fundorte der Fen'Harel Statuen und Evanuris-Altäre in Dragon Age: The Veilguard für euch auf der Karte markiert.

Die Kreuzung

4 Evanuris-Altäre

5 Fen'Harel Statuen

Eine der ersten Statue der Kreuzung, die ihr finden könnt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Diese Fen'Harel Statue findet ihr in Elvhenan's Hafen, der zweiten Insel die ihr besuchen könnt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

In den Höhen von Athim findet ihr eine weitere Fen'Harel Statue der Kreuzung. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ein paar Ebenen höher, gibt es die nächste Statue von Fen'Harel ... (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

... und einen Evanuris-Altar. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Zwei Altäre der Evanuris finden sich in Elvhenans Hafen in der Kreuzung. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Umzingelt von Venatori findet ihr diese Fen'Harel Statue in der Kreuzung. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Dieser Evanuris-Altar ist auf der ersten Insel der Kreuzung zu finden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Dockstadt

1 Evanuris-Altar

2 Fen'Harel Statuen

Eine Fen'Harel Statue in Dockstadt ist nicht weit entfernt von einem Tatort. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Diese Fen'Harel Statue befindet sich hinter einer magischen Steinwand. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Der letzte Evanuris-Altar von Dockstadt findet sich in den Katakomben. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wald von Arlathan

4 Evanuris-Altäre

3 Fen'Harel Statuen

Der erste Evanuris-Altar im Wald von Arlathan. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Der zweite Evanuris-Altar ist in der Nähe der Ruinen am Fluss. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die beiden Altäre in Arlathan sind nicht weit voneinander entfernt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Eine weitere Fen'Harel Statue findet ihr im mystischen Turm. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Im namenlosen Gebäude findet ihr einen weiteren Wolf. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Der letzte Evanuris-Altar in Arlathan findet sich beim antiken Aquädukt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Rivain

3 Evanuris-Altäre

2 Fen'Harel Statuen

Nachdem ihr Taash angeheuert habt, könnt ihr diese Fen'Harel Statue finden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Eine weitere Fen'Harel Statue ist unweit der Ruine der Grauen Wächter. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Nördlich der Fen'Harel Statue, findet sich ein Evanuris-Altar. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Diesen Evanuris-Altar erreicht ihr nur mit einer Gefährten-Quest von Taash. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Um diesen Evanuris-Altar zu finden, müsst ihr ins Schwitzen geraten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hossberg Feuchtlande

2 Evanuris-Altäre

2 Fen'Harel Statuen

Der Evanuris-Altar findet sich in Gaspin Manor – versteckt hinter einer magischen Wand. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ein weiterer Evanuris-Altar, der sich nur innerhalb einer Gefährten-Quest finden lässt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ein idyllisches Dorf ist es nicht, in welchem diese Fen'Harel Statue steht. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Östlich vom Händler der Grauen Wächter gibt es die nächste Statue. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Treviso

1 Fen'Harel Statue

Die einzige Fen'Harel Statue in Treviso befindet sich im versunkenen Bezirk. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

