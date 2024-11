Dragon Age - The Veilguard: Blumen-Fundorte für "In Friedenszeiten"

Für das Achievement "In Friedenszeiten" in Dragon Age Veilguard sollt ihr nach einer Tragödie Hoffnung finden. Doch was ist damit genau gemeint? An dieser Stelle bekommt ihr die Lösung und die Fundorte der drei Blumen, die ihr dafür finden müsst.

Anzeige

"In Friedenszeiten" freischalten

Für diesen Erfolg müsst ihr zunächst alle Regionsquests in den Hossberg-Feuchtlanden abschließen. Diese werden mit Fortschritt in der Hauptquest nach und nach freigeschaltet. Nach Abschluss der Questreihe könnt ihr dann in verschiedenen Ecken der Region Blumen pflücken.

Insgesamt gibt es drei Blumen, die ihr finden müsst. Im Folgenden beschreiben wir euch die genauen Fundorte.

Anzeige

1. Blumen-Fundort

Die erste Blume findet ihr am westlichen Rand der Karte. An dieser Stelle endet auch die Questreihe in den Hossberg-Feuchtlanden.

Fundort der ersten Blume. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anzeige

2. Blumen-Fundort

Die nächste Blume befindet sich am östlichen Rand der Region ebenfalls auf einer Wiese mit einem großen Baum.

Fundort der zweiten Blume (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

3. Blumen-Fundort

Etwas südlich von der zweiten Blume findet ihr diese Blume in einer versteckten Gasse neben einer der Schatztruhen in der Region.

Fundort der dritten Blume (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Blumen zum Geist bringen

Habt ihr alle drei Blumen eingesammelt, müsst ihr euch zum großen Feld im Südosten begeben. Dort habt ihr während der Story auch die zwei Drachen bekämpft. Auf dem Feld könnt ihr von weitem bereits einen blauen Geist sehen.

Standort des Geistes. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Blumen könnt ihr zu Füßen des Geistes ablegen und anschließend erhaltet ihr das Achievement "In Friedenszeiten". Solltet ihr nicht alle Blumen haben, wird der Geist nicht dort sein und stattdessen wird euch ein feindlicher Geist angreifen. Dieser wird immer wieder respawnen, wenn ihr ihn tötet.

Anzeige

Wie ihr alle anderen Trophäen und Erfolge in Dragon Age Veilguard freischalten könnt, zeigen wir euch im verlinkten Guide.

10 Gaming-Fragen, die ihr nur beantworten könnt, wenn ihr ein echtes 90er-Kind seid

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.