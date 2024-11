Dragon Age - The Veilguard: Auch Tote erzählen Geschichten (Lösung)

In der Nebenquest "Auch Tote erzählen Geschichten" von Dragon Age Veilguard müsst ihr Hinweisen folgen, um einen verlorenen Schatz zu finden. Falls ihr Probleme bei der Schatzsuche habt, findet ihr hier die Lösung.

Finde den verlorenen Schatz

Diese Regionsquest an der Küste Rivains erhaltet ihr im Spielverlauf, nachdem ihr die Questreihe von Begleiter Taash weiter verfolgt habt. Sprecht mit dem Geist an der markierten Stelle in Rivain, um eine Schatzsuche zu starten, bei der ihr Hinweisen folgen sollt.

Die komplette Lösung der Quest "Auch Tote erzählen Geschichten" könnt ihr alternativ auch im folgenden Video ansehen:

Erster Hinweis

Der Geist wird euch den ersten Schatzhinweis geben, der da lautet:

Geht vom Haischlund zu Leviathans Schwanz, und lasst die Geister nicht stören Euren Tanz.

Der Suchbereich wird euch auf der Karte weiträumig markiert, doch den genauen Ort müsst ihr selber finden. Begebt euch dafür Richtung Südosten. Hier lehnt ein Skelett an einem Felsen, das ihr untersuchen müsst. Doch Vorsicht: Sobald ihr euch nähert, greifen untote Piraten an, die ihr zunächst besiegen müsst.

Untersucht dieses Skelett, um den nächsten Hinweis zu bekommen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Zweiter Hinweis

Nach Untersuchen des Skeletts bekommt ihr den zweiten Schatzhinweis, der lautet:

Wo Felsen aufragen überall, dort sucht den kleinsten Wasserfall.

Begebt euch anschließend zum nächsten markierten Suchbereich auf der Karte. Auch dort müsst ihr zunächst einmal eine Feindesgruppe besiegen, bevor ihr anschließend ein weiteres Skelett am Fuße des Wasserfalls findet.

Das Nächste zu untersuchende Skelett sitzt am Fuße des Wasserfalls. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Dritter Hinweis

Der letzte Schatzhinweis lautet wie folgt:

Meine Beute ist in Reichweite schon, in Strandes Nähe erwartet Euch der Lohn.

Begebt euch zum westlichen Rand des Suchbereichs, wo ihr einen letzten Kampf bestreiten müsst. Danach zeigt sich erneut der Geist vom Anfang der Quest.

Den Geist findet ihr an der westlichen Felswand und dahinter direkt die Schatzhöhle. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anschließend könnt ihr die Felswand hinter dem Geist verschieben und die Schatzhöhle mit euren Belohnungen looten.

