EA hat’s geschafft! Neues Rollenspiel-Epos dominiert die Steam-Charts

Mit Dragon Age: The Veilguard landet EA einen großen Erfolg auf Steam und lässt zahlreiche andere Games hinter sich. Das Fantasy-Abenteuer zieht tausende Spieler in seinen Bann. Der obige Trailer bietet euch einen Blick aufs Spiel.

Ein neues Fantasy-Abenteuer auf Steam-Erfolgskurs

Das Spiel ist erst seit dem 31. Oktober 2024 auf der Plattform, konnte aber schon Hunderte Spiele bei den Steam-Topsellern hinter sich lassen. Mit einer Bewertung von „überwiegend positiv“ und aktuell satten 79 Prozent positiver Rückmeldungen der Steam-Nutzer punktet das Rollenspiel nicht nur bei langjährigen Fans der Reihe. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels haben sich in den letzten 24 Stunden über 70.000 Spieler in das RPG-Abenteuer gestürzt (Quellen: Steam / SteamDB).

Anzeige

In Dragon Age: The Veilguard schlüpft ihr in die Rolle von Rook, dem neuen Helden, den die Welt jetzt dringend braucht. In einer Solo-Kampagne durchstreift ihr dichte Wälder, glitzernde Städte und gefährliche Labyrinthe, um eine wackelige Welt vor dem Untergang zu retten.

Ein besonderer Clou: Ihr könnt nicht nur eure Spielfigur umfassend gestalten, sondern auch sieben Begleiter an eure Seite holen, die alle ihre eigene Geschichte mitbringen. Ein Zusammenspiel von Features, das RPG-Fans offensichtlich gefällt.

Anzeige

EA kann einen neuen Erfolg verbuchen. (© EA)

Epische Kämpfe und Entscheidungsmacht

EA spricht bei Dragon Age: The Veilguard von einem dynamischem Fantasy-Erlebnis mit individuell anpassbaren Charakteren und einer Begleiter-Mechanik, die sich jedem Spielstil anpassen soll. Als Anführer der „Veilguard“ wählt ihr aus drei Klassen und kämpft mit maßgeschneiderten Taktiken, unterstützt von sieben einzigartigen Gefährten, deren Geschichten und Fähigkeiten ihr beeinflussen könnt.

Anzeige

Das RPG überzeugt die Spieler durch seine lebendige Welt, strategische Kämpfe und tiefgehende Story, was es zu einem aktuellen Highlight für Fantasy- und RPG-Fans auf Steam macht (Quelle: Steam).

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.