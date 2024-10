Nur 8 € bei Amazon: Mit diesen Würfelmatten wird der Brettspiel-Abend ein Erfolg

Ihr liebt Brett- und Würfelspiele und seid noch zusätzlich Fantasy-Fans? Dann könnte das hier genau das richtige für euch sein! Wenn ihr nicht mehr wollt, dass eure Würfel durch das ganze Zimmer fliegen, schaut euch diese Würfelpads an.

Praktische Würfelmatten für alle Fantasy-Liebhaber

Wenn ihr Brettspiele liebt, es euch jedoch einfach nervt, dass die Würfel immer überall herumfliegen, dann könnten diese Würfelmatten eine gute Lösung für euch sein. Egal ob Pen-&-Paper-Games oder andere Brett- und Würfelspiele, die verschiedenen Pads sind praktische Helfer für weniger Würfelchaos.

Bei Amazon gibt es die Würfelmatten von PLAYMATS in 31 verschiedenen Designs im Fantasy Look aktuell teilweise schon für acht Euro. Die Pads sind aus 2 mm dickem Neopren und fühlen sich ähnlich wie Mousepads an.

Würfeltablett für Tabletop-Spiele und RPG Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2024 18:29 Uhr

Würfelmatten im Fantasy Look

Die vielen verschiedenen Designs erinnern an unterschiedliche Fantasy-Franchises wie Star Wars, Age of Sigmar, Wonder Book oder Game of Thrones. Sie sind super unterschiedlich, so dass jeder Fantasy-Liebhaber etwas für sich finden kann.

Die Pads sehen aus wie normale Mousepads, jedoch befinden sich an den vier Ecken jeweils Druckknöpfe, sodass sie zusammengeknöpft werden können und so eine Art Schale für die Würfel bilden, in die ihr sie dann hineinwerfen könnt.

Das Material ist robust und biegsam, was die Würfelpads langlebig und stabil macht. Zudem wirkt der Neoprenstoff geräuschdämpfend, sodass das Geräusch der Würfel weniger präsent ist.

Lust auf noch mehr Fantasy? In der Bilderstrecke haben wir Empfehlungen für euch.

Ein idealer Helfer für Rollenspielfans

Die Würfelmatten sind in zusammengeknöpftem Zustand 14x14 cm, und nicht zusammengeknöpft 22x22 cm groß. Wenn die Matte nicht in Schalenform eingefaltet ist, ist sie sogar auch als Mousepad verwendbar und somit ein idealer, handlicher und unauffälliger Begleiter, um den Spielspaß zu steigern und die Würfel nicht ständig unter dem Tisch suchen zu müssen.

Fans von Würfeln und Rollenspielen könnten auch Artikel wie diese besondere Keksdose oder dieser Würfel-Adventskalender interessieren.

