25 Jahre Worms Armageddon: Jetzt noch die Collector’s Edition zum Jubiläum vorbestellen

Worms Armageddon gehört zu den euren besten Mehrspielererfahrungen überhaupt? Zum 25. Jubiläum des Spiels gibt es eine tolle Collector’s Edition für euch.

Worms Armageddon: Die Collector’s Edition lässt es krachen

Vor 25 Jahren schlug Worms Armageddon im wahrsten Sinne des Wortes ein wie eine Bombe. Selbst heutzutage gibt es noch neue Ableger der bekannten Spielereihe und passend zum 25. Jubiläum erscheint nun eine tolle Sammleredition. Am 3. Dezember 2024 kommt die Worms Armageddon Anniversary Edition voraussichtlich für Nintendo Switch und auch PS5 auf den Markt.

Ein Muss für alle Fans der erbarmungslosen Wurmschlachten, denn neben dem Spiel erhaltet ihr ein paar spannende Zusätze. Das Spiel selbst ist ebenfalls in physischer Form enthalten und mit nur wenigen Handgriffen begebt ihr euch in den nächsten Kampf, bei dem ihr eure kleine Wurmarmee in die Schlacht schickt. Für viele Gamer Nostalgie pur!

Was beinhaltet die Jubiläumsedition zu Worms Armageddon?

Am Spiel selbst ändert sich natürlich nichts. Alle Mitspielenden erhalten zum Spielstart eine eigene Wurmtruppe und Runde für Runde versucht ihr euch gegenseitig im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Leben zu ballern.

Auch heute macht das noch sehr viel Spaß – vor allem dann, wenn ihr wie in guten alten Zeiten gemeinsam auf der Couch sitzt und euch abwechselt.

Welche Multiplayer-Spiele sich ebenfalls lohnen, zeigen wir euch in unserer Bilderstrecke:

Sollte euch das eigentliche Spiel natürlich reichen, könnt ihr selbstverständlich auch zur digitalen Steam-Fassung von Worms Armageddon greifen. Allerdings sind dort natürlich einige wurmtastische Inhalte nicht dabei.

Auf folgendes dürft ihr euch in der Anniversary Collector’s Edition freuen:

eigentliche Spielverpackung

Sammlerbox

zweiseitiges Poster

Booklet zu Waffen und Werkzeugen

drei Anstecker mit ikonischen Motiven

Worms-Aufkleber

eine doppelseitig geprägte Jubiläumsmünze

