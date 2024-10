Amazon ganz anders: Neue Funktion verändert Online-Shopping

Amazon bekommt einen KI-gestützten Einkaufs-Assistenten. Rufus soll Kunden bei Produktempfehlungen, Vergleichen und Kaufentscheidungen unterstützen. Auch in Deutschland ist der neue KI-Assistent jetzt als Beta-Version in der Amazon-App verfügbar.

Amazon Rufus: Neuer KI-Shopping-Assistent

Nach dem Vereinigten Königreich ist Amazons neuer Assistent Rufus nun auch in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien verfügbar. Bereits in der Beta-Version soll Rufus Kunden dabei helfen, die passenden Produkte in der Amazon-App zu finden. Er wird in natürlicher Sprache aufgefordert, den Amazon-Katalog zu durchsuchen. Dabei soll er laut Amazon auch auf „Informationen aus anderen Quellen“ zurückgreifen können.

Laut Amazon bietet Rufus gleich mehrere Vorteile: Der Assistent kann nicht nur Produktinformationen auflisten, sondern soll sich auch durch gezielte Empfehlungen nützlich machen. Hinzu kommen Produktvergleiche, etwa zwischen verschiedenen Kopfhörern oder Kaffeemaschinen. In den USA und anderen Ländern habe sich Rufus bereits als „wertvolle Unterstützung etabliert“.

So sieht der KI-Shopping-Assistent aus. (© Amazon)

Nutzer können Rufus auch allgemein gehaltene Fragen ohne direkten Produktbezug stellen. Amazon nennt als Beispiele „Was brauche ich zum Klettern“, „Ich möchte einen Indoor-Garten anlegen“ oder „Was ist der Unterschied zwischen einer Gesichtscreme und einem Gesichtsöl“. Rufus liefert dann konkrete Produktempfehlungen oder verweist auf passende Produktkategorien.

Amazon Rufus nur in der Amazon-App

Der neue KI-Shopping-Assistent ist nur in der neuesten Version der Amazon-App verfügbar. Ein Symbol in der rechten unteren Ecke der App öffnet das Rufus-Chat-Fenster. Amazon weist darauf hin, dass Beta-Rufus nicht immer perfekte Antworten liefert und auch Fehler machen kann. Kunden werden um Feedback gebeten, um die Antworten des KI-Assistenten zu verbessern (Quelle: Amazon).

