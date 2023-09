Warum der Amazon-Postbote nach einem Passwort fragt

Ihr wollt einfach euer Amazon-Paket entgegennehmen, aber der Postbote will ein Passwort von euch wissen? Was das bedeutet und wie ihr das Passwort herausfindet, zeigen wir euch hier.

Was ist das Amazon-Einmalpasswort (OTP)?

Beinhaltet eure Amazon-Bestellung eine oder mehrere Artikel mit einem relativ hohen Wert, benötigt ihr bei der Lieferung durch den Postboten ein Einmalpasswort. Es wird auch One-Time-Password (OTP) genannt. Dies soll die Zustellung von hochpreisigen Artikeln sicherer machen. Im Betreff der Versand-E-Mail steht dann beispielsweise „Versendet: Für diese Amazon-Lieferung ist ein Einmalpasswort erforderlich“.

Amazon-Einmalpasswort herausfinden

Am Tag der Zustellung schickt euch Amazon dieses Einmalpasswort in Form eines 6-stelligen Codes an die in eurem Amazon-Konto hinterlegte E-Mail-Adresse. Das sieht dann so aus:

Einmalpasswort: So eine ähnliche E-Mail erhaltet ihr am Tag der Amazon-Zustellung. (Bildquelle: GIGA)

Findet ihr die E-Mail nicht, könnt ihr das Einmalpasswort wie folgt herausfinden:

Öffnet „Meine Bestellungen“. Wählt dort neben dem entsprechenden Artikel „Lieferung verfolgen“ aus, um das Passwort zu sehen. Das Einmalpasswort soll dem Zusteller von Angesicht zu Angesicht vorgelesen werden, also nicht per Telefon oder Sprechanlage. Das Passwort ist bis zum Ende des Liefertags gültig.

FAQ zum Einmalpasswort

Amazon-Einmalpasswort weitersagen ist erlaubt

Wenn ihr am Tag der Zustellung abwesend seid, könnt ihr das Einmalpasswort auch einem vertrauenswürdigen Dritten weitersagen, der dann das Paket für euch entgegennimmt. Ihr solltet das Passwort allerdings niemandem Fremden anvertrauen. Falls niemand da ist, um das Paket anzunehmen, erfolgt am nächsten Tag ein weiterer Zustellungsversuch.

Amazon-Pakete mit Einmalpasswort werden nicht einfach abgestellt

Falls ihr einen Abstellort für eure Amazon-Pakete vereinbart habt, bringt das hier nichts: Amazon-Pakete, die ein Einmalpasswort für die Zustellung benötigen, werden nicht einfach so unbeaufsichtigt abgestellt.

Das Amazon-Paket mit Einmalpasswort wurde für jemand anderen bestellt

Falls ihr den Artikel mit Einmalpasswort (als Geschenk) auf den Namen eines anderen bestellt habt, leitet ihr das Passwort an den Betroffenen weiter, der dann das Paket entgegen nehmen kann.

